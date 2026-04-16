Effondrement de deux immeubles à Fès en 2025 : le ministère public demande l’ouverture d’une information judiciaire contre 21 individus

Le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Fès (Maroc) a annoncé que le Ministère public a déposé une requête auprès du juge d’instruction pour ouvrir une information judiciaire à l’encontre de 21 personnes, suite à l’effondrement de deux immeubles à Fès en décembre 2025, qui a causé 22 morts et 16 blessés.

Selon le communiqué du Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Fès, une enquête a été ouverte pour examiner les circonstances de cet effondrement survenu le 09 décembre 2025. Les investigations menées ont révélé que les deux bâtiments avaient fait l’objet de surélévations sans autorisations légales, utilisant des matériaux de construction de réemploi.

L’enquête a également mis en lumière des actes de vente effectués en dehors du cadre légal et la délivrance de certificats de résidence en violation des lois en vigueur.

En conséquence, le Ministère public a décidé de poursuivre les 21 individus pour des faits d’homicide et de blessures involontaires, de corruption active et passive, ainsi que pour la délivrance indue de certificats administratifs. Huit personnes ont été placées en détention, tandis que les autres font l’objet d’une instruction en liberté.

Le Ministère public a assuré qu’il suivra cette affaire avec rigueur et informera l’opinion publique des développements de l’enquête.