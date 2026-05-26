Sept décès en France à cause de la chaleur

Le gouvernement français a recensé mardi « sept décès » dont « au moins cinq » noyades enregistrés ces derniers jours en France, dans le contexte de la vague de chaleur précoce que connaît l’Hexagone.

Fait inhabituel pour la saison, la vague de chaleur qui traverse la France devrait se renforcer dans la journée de mardi, avec le début d’un « épisode caniculaire » inédit pour un mois de mai dans l’ouest du pays, selon les prévisions météorologiques, avec notamment une large partie de la Bretagne qui pourrait connaître des températures de 32°C à 35°C.

« Il y aurait sept décès liés directement ou indirectement à la chaleur, des cas de noyades, on en dénombre au moins cinq, et des décès liés à la forte chaleur lors de compétitions sportives », a indiqué la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon.

Parmi les décès, deux personnes s’étaient noyées en Gironde, une dans la Marne, une en Seine-et-Marne et une dans le Maine-et-Loire, tandis que deux autres personnes sont mortes lors d’une pratique sportive à Paris et dans la métropole de Lyon.

Un bilan plus précis serait tiré à la fin de l’épisode, selon la porte-parole du gouvernement qui rappelle « qu’au-delà des mesures prises par l’Etat, par les préfectures, par les communes, il y a la vigilance individuelle de chacun qui est extrêmement importante dans ce genre de moments ».

« Il y a deux jours, le ministre de l’Intérieur a transmis des instructions aux préfets en leur demandant une veille particulière, la mise en place de dispositifs, d’accompagnements sanitaires pour l’ensemble des rassemblements, qu’ils soient organisés à l’intérieur ou à l’extérieur. Donc il y a ce dispositif de veille qui monte en puissance », a fait savoir M. Bregeon qui assure que le gouvernement « adaptera les dispositifs en fonction de l’évolution de la situation ».

Une réunion interministérielle sur la canicule est prévue jeudi par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, « pour faire le point sur la préparation des services de l’État » face à cet épisode de chaleur exceptionnel, avait annoncé auparavant Matignon.

D’après Météo France, cette situation devrait perdurer jusqu’à la fin du mois, mais le paroxysme de la séquence de fortes chaleurs précoces à l’échelle nationale, est attendu entre dimanche et mercredi, « les journées les plus chaudes pouvant être lundi et mardi ».