CAN U17 (Maroc-2026) : le Maroc affronte le Sénégal en demi-finale

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Par Atlasinfo

L’équipe nationale du Maroc de football U17 affrontera, jeudi, son homologue sénégalaise sur la pelouse du stade Moulay El Hassan à Rabat, en match des demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie qui se poursuit au Maroc jusqu’au 2 juin prochain.

La sélection marocaine s’est qualifiée pour le dernier carré après sa victoire face à son homologue camerounaise sur le score de 1 but à 0, lors du match des quarts de finale disputé au terrain N8 du Complexe Mohammed VI de football à Salé.

De son côté, l’équipe du Sénégal a validé son billet pour les demi-finales en s’imposant face à son homologue malienne aux tirs au but (4-2).

La sélection tanzanienne s’est également qualifiée pour les demi-finales de cette compétition après avoir battu son homologue algérienne par 4 tirs au but à 3 (3-3 dans le temps réglementaire).

La sélection tanzanienne affrontera dans l’autre demi-finale son homologue égyptienne, qui a atteint ce stade de la compétition en battant la Côte d’Ivoire par 4 buts à 1.

Par (avec MAP)
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