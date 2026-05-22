Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko limogé par le président Bassirou

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Par Atlasinfo

Par décret n°2026-1128 signé ce vendredi 22 mai 2026, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin aux fonctions du Premier ministre et des membres de son gouvernement, selon un communiqué du Secrétariat général de la Présidence.

Le texte officiel indique que « Bassirou Diomaye Diakhar Faye a mis fin aux fonctions de Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent à celles des ministres et secrétaires d’État membres du gouvernement ».

Le limogeage a été annoncé à la télévision nationale, confirmant une rupture institutionnelle intervenue quelques heures après une prise de parole du chef du gouvernement devant les députés, lors des questions d’actualité au gouvernement à l’Assemblée nationale.

A près son limogeage, Ousmane Sonko a réagi à travers une publication sur le réseau social X. « Alhamdoulillah. Ce soir je dormirai le cœur léger à la cité Keur Gorgui », a-t-il écrit.

La relation entre les deux hommes étaient notoirement tendue.

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