Nasser Bourita reçoit le ministre mauritanien des AE, porteur d’un message du président au Roi

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, émissaire du président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, porteur d’un message au Roi Mohammed VI.

Lors de cette rencontre, durant laquelle M. Bourita a réaffirmé la profondeur des relations maroco-mauritaniennes, les deux parties ont passé en revue la coopération bilatérale et ses perspectives ainsi que les moyens de renforcer la coordination entre les deux pays.