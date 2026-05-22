Le Maroc réélu à la vice-présidence du Comité exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe

Le Maroc a été réélu, à l’unanimité, à la vice-présidence du Comité exécutif du Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales, communément appelé Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe, lors de la réunion du Comité tenue le 19 mai à Lisbonne.

La réélection du Royaume, représenté par la consule générale du Maroc à Strasbourg, Soumia Bouhamidi, chargée des relations avec le Conseil de l’Europe, constitue une marque de confiance renouvelée à l’égard du Royaume du Maroc et une reconnaissance de son engagement constant en faveur du dialogue, de la coopération, de la solidarité internationale et du rapprochement entre les espaces européen, méditerranéen, africain et arabe.

Cette réélection consacre le rôle actif et constructif du Maroc au sein du Centre Nord-Sud, ainsi que sa contribution soutenue à la promotion des valeurs partagées de démocratie, de droits humains, d’État de droit et de dialogue interculturel, conformément aux priorités du Conseil de l’Europe et à la vocation du Centre visant à renforcer la coopération et la compréhension mutuelle entre les peuples.

Elle illustre aussi la crédibilité dont jouit la diplomatie marocaine sous la Conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, notamment en matière de promotion du partenariat Nord-Sud, de coopération triangulaire, de développement humain et de rapprochement entre les régions et les cultures.

À cette occasion, Mme Bouhamidi a souligné l’importance de l’action collective et de la coopération internationale face aux défis mondiaux, affirmant qu' »aucun défi majeur ne peut être relevé de manière isolée », qu’il s’agisse de la prévention des conflits armés, de la protection des civils, notamment des enfants, ou encore de la lutte contre la désinformation. Elle a appelé à la consolidation d’un multilatéralisme fondé sur le respect du droit international.

Cette réunion s’est tenue dans un contexte marqué par une nouvelle dynamique institutionnelle au sein du Centre Nord-Sud, avec l’élection à l’unanimité de l’Andorre à la présidence du Comité exécutif, en la personne de son ambassadeur, Andreu Jordi. Celui-ci a présenté la vision de son pays, fondée sur un héritage de sept siècles de paix et reposant sur la médiation et le dialogue interculturel. Le Maroc contribue à accompagner cette dynamique depuis sa position de vice-président du Comité exécutif, en vue de promouvoir une gouvernance inclusive fondée sur le dialogue, la coopération et la responsabilité partagée.

Cette réunion a précédé la cérémonie de remise de la 31è édition du Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe, organisée au Parlement portugais à Lisbonne. Le président portugais, António José Seguro, et le président de l’Assemblée nationale portugaise, José Pedro Aguiar-Branco, ont remis cette distinction à l’expert islandais des droits de l’enfant, Bragi Gudbrandsson, et au journaliste palestinien, Rami Abou Jamous, en reconnaissance de leurs efforts en faveur des droits de l’Homme, de la démocratie, de l’État de droit, ainsi que du dialogue interculturel et de la solidarité entre les pays du Nord et du Sud.

À travers ce nouveau mandat couvrant la période 2026-2028, le Royaume du Maroc réaffirme sa pleine disposition à poursuivre son action au sein du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, en étroite concertation avec l’ensemble de ses partenaires, afin de promouvoir une gouvernance inclusive fondée sur le dialogue, le respect mutuel, et de renforcer un système multilatéral ouvert, équilibré et solidaire, au service de la paix, de la stabilité et du développement durable.