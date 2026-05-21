La visite de Donald Trump à Pékin révèle une bataille stratégique entre les États-Unis et la Chine autour du protocole de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs, du commerce, de Taïwan, de l’Iran et des dépendances mondiales.

Trump à Pékin : la diplomatie du protocole dans la guerre des dépendances

Lorsque Donald Trump est accueilli à Pékin par Xi Jinping, au Grand Palais du Peuple, avec tapis rouge, garde d’honneur, drapeaux américains et chinois, hymnes et cérémonial militaire, il ne faut pas seulement voir une séquence diplomatique. Il faut lire une architecture de puissance.

Dans la culture politique chinoise, le protocole n’est jamais décoratif. Il classe, hiérarchise, impressionne et produit du sens. Pékin ne reçoit pas seulement un président américain. Pékin montre au monde que les États-Unis doivent encore venir négocier en Chine. Cette image constitue déjà un message stratégique : la Chine veut apparaître comme une puissance centrale, stable, difficile à contourner, capable de tenir son rang dans un monde fragmenté.

Le protocole comme langage de puissance

Cette mise en scène intervient dans un contexte où la rivalité sino-américaine ne se limite plus au commerce. Les droits de douane, les déficits commerciaux et les déclarations officielles ne sont désormais que la surface visible d’un affrontement plus profond. Le véritable enjeu porte sur les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les terres rares, les données, les infrastructures numériques, les routes maritimes et les chaînes d’approvisionnement critiques.

C’est dans ce cadre que la visite prend tout son sens. La Chine attend d’abord une reconnaissance implicite de son statut. Le simple fait que Washington se déplace à Pékin permet à Xi Jinping d’installer une idée centrale : aucune architecture mondiale sérieuse ne peut être construite sans la Chine. Pékin cherche aussi une forme de stabilisation économique. La rivalité avec les États-Unis va durer, mais la Chine veut éviter une rupture brutale qui fragiliserait ses exportations, ses chaînes industrielles ou son accès aux technologies avancées. L’objectif est moins de mettre fin à la confrontation que d’en contrôler les effets.

L’enjeu technologique est encore plus important. Derrière les sourires diplomatiques se joue une bataille décisive autour des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et des secteurs critiques. La Chine ne cherche plus seulement à produire moins cher. Elle cherche à devenir indispensable.

La guerre des dépendances

La dimension narrative est tout aussi centrale. Pékin veut apparaître comme une puissance prévisible, organisée et capable de tenir tête à Washington sans rompre avec le reste du monde. Face à une Amérique plus transactionnelle, plus électorale et plus imprévisible, la Chine projette la continuité, la discipline et la maîtrise du temps long.

Ce message dépasse largement le cadre bilatéral. Il vise aussi les marchés, les investisseurs, les partenaires hésitants, les pays du Sud et les puissances intermédiaires qui cherchent à préserver leurs marges de manœuvre dans un environnement mondial de plus en plus polarisé.

Le sommet entre Trump et Xi Jinping apparaît ainsi comme une confrontation entre deux manières d’organiser la puissance. D’un côté, une logique de pression, de négociation directe et de rapport de force immédiat. De l’autre, une stratégie de profondeur, de patience et d’intégration progressive des dépendances mondiales.

Car le véritable affrontement ne porte plus seulement sur les marchandises. Il porte désormais sur le contrôle des dépendances : données, cloud, IA, métaux critiques, batteries, ports, plateformes industrielles, routes maritimes et infrastructures numériques.

Les États-Unis cherchent à empêcher que l’indispensabilité chinoise ne se transforme en domination systémique. La Chine, elle, cherche à rendre toute rupture trop coûteuse pour le reste du monde. La mondialisation n’est donc pas en train de disparaître. Elle se fragmente et se réorganise autour de blocs technologiques, logistiques et industriels concurrents. La puissance moderne ne contrôle plus seulement des territoires ; elle organise des flux, des normes et des vulnérabilités.

Le Maroc face aux architectures du monde

Pour les puissances intermédiaires, cette évolution représente un défi majeur. Le risque n’est pas seulement de choisir entre Washington et Pékin. Le risque est de devenir dépendant d’architectures que l’on ne maîtrise pas.

Pour le Maroc, l’enjeu devient donc stratégique : attirer les investissements sans subir les dépendances, coopérer sans perdre l’autonomie décisionnelle, développer les infrastructures sans abandonner la souveraineté technologique.

Tanger Med, l’ouverture atlantique, les corridors logistiques, l’industrie automobile, l’intelligence artificielle, le cloud, les données et la souveraineté numérique doivent désormais être pensés comme les éléments d’une même architecture de puissance.

La visite de Donald Trump à Pékin confirme finalement une mutation profonde de l’ordre mondial : les États qui compteront demain ne seront pas seulement les plus riches ou les plus armés. Ce seront ceux qui sauront rester ouverts au monde sans devenir captifs de ses dépendances invisibles.

Sources