Maroc : la BAD investit 200 M€ pour renforcer l’employabilité et développer les compétences d’avenir

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a donné son feu vert à un financement de 200 millions d’euros (M€) pour le lancement du programme “Cap Compétences 2030”.

Ce financement, axé sur des résultats concrets, vise à améliorer la pertinence, la qualité et la diversité de l’offre de formation professionnelle. Il s’articule autour de la numérisation des services, du déploiement de dispositifs d’apprentissage à grande échelle et de l’optimisation des mécanismes d’insertion sur le marché du travail, comme l’indique un communiqué de la Banque publié ce jeudi.

Le programme “Cap Compétences 2030” repose sur trois axes complémentaires : “le développement des compétences et des partenariats stratégiques”, “une formation-insertion inclusive, adaptée aux besoins des entreprises” et “la transformation numérique, accompagnée d’un renforcement institutionnel et opérationnel”.

Ce programme ambitionne également de consolider les dispositifs existants et d’améliorer leur efficacité ainsi que leur portée.

À travers cette initiative, la Banque entend faciliter l’accès à une offre de formation diversifiée et renforcer l’insertion professionnelle des bénéficiaires.

“Le programme Cap Compétences 2030 s’inscrit dans les priorités de la Feuille de route nationale pour l’emploi 2025-2030 et dans la vision stratégique du Groupe de la Banque à travers les Quatre Points cardinaux. Notre objectif commun est de tirer parti du dividende démographique pour soutenir la création de valeur et promouvoir l’emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes”, a déclaré Achraf Tarsim, responsable du bureau-pays du Groupe de la Banque africaine de développement au Maroc, comme le mentionne le communiqué.

L’intervention de la Banque se fait en étroite coordination avec les partenaires techniques et financiers afin de renforcer la pertinence et la complémentarité des soutiens aux politiques publiques.

Ce programme illustre l’engagement à long terme de l’institution panafricaine au Maroc dans les domaines du développement humain, de l’emploi et de l’inclusion sociale. Il s’appuie sur un portefeuille d’opérations orientées vers les résultats, contribuant aux réformes structurelles du marché du travail et de la formation professionnelle.

Depuis sa création, le Groupe de la Banque africaine de développement a mobilisé plus de 15 milliards d’euros dans des secteurs stratégiques tels que l’éducation, la santé, l’emploi, les infrastructures, l’énergie et la gouvernance.