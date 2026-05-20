La France réitère que le « présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans la souveraineté du Maroc »

La France a réitéré que le “présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans la souveraineté du Maroc”, tout en précisant les mesures concrètes mises en place pour appliquer cette décision.

Cette déclaration a été faite mercredi à Rabat par le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à l’issue de sa rencontre avec Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

M. Barrot a souligné que la question du Sahara est d’une importance stratégique tant pour la France que pour la région. Il a rappelé la position du Président de la République française, Emmanuel Macron, exprimée dans une lettre adressée au Roi Mohammed VI le 30 juillet 2024, affirmant que “le présent et l’avenir de ce territoire s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine”.

Dans ce contexte, le ministre français a réaffirmé le soutien de la France au plan d’autonomie proposé par le Maroc, le qualifiant de seule base pour une solution politique juste, durable et négociée. Il a également noté que la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies s’inscrit dans cette logique, saluant la dynamique positive ainsi que la reprise des discussions directes entre toutes les parties prenantes sur la base de ce plan.

Concernant les mesures concrètes mises en œuvre par la France, M. Barrot a indiqué que son pays a accru sa présence consulaire et ses activités culturelles. Cela inclut l’ouverture d’un centre de dépôt des demandes de visas, la création d’une Alliance française à Laâyoune et l’inauguration d’une nouvelle école.

Sur le plan économique, il a mentionné que les entreprises françaises investissent dans la région du Sahara, et que “l’Agence française de développement et les opérateurs les accompagnent” dans ces initiatives.