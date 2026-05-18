L’AS FAR : Alexandre Santos appelle à l’optimisme avant le match retour contre Mamelodi Sundowns

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Par Atlasinfo

L’entraîneur de l’AS FAR, Alexandre Santos, a souligné l’importance de tourner la page sur la défaite (0-1) subie dimanche à Pretoria contre le Mamelodi Sundowns lors de la manche aller de la finale de la Ligue des champions d’Afrique 2025-2026. Il a insisté sur la nécessité de se concentrer sur le match retour à Rabat, en s’appuyant sur le soutien massif des supporters.

Lors d’une conférence de presse après la rencontre, Santos a évoqué l’importance de maintenir l’équilibre et la concentration pour le match retour prévu le 24 mai, affirmant que l’appui des fans sera crucial pour atteindre le titre continental. Il a noté que le match de dimanche avait été difficile à cause de certains détails tactiques, mais a reconnu que son équipe avait été proche de marquer en première période, notamment entre la 20ème et la 40ème minute grâce à une forte pression offensive.

Cependant, il a admis plusieurs erreurs, notamment la gestion des espaces laissés à l’adversaire, qui en a profité. Il a déclaré : “Notre culture de jeu est claire et repose sur l’initiative, mais dans ce type de grands rendez-vous, la force réside dans la capacité à maintenir l’équilibre tout au long de la rencontre.”

Santos a exprimé sa confiance dans les capacités de son équipe à se ressaisir et à revenir en force lors du match retour, soulignant l’importance d’une préparation physique et mentale adéquate. Il a ajouté que l’objectif serait de montrer la véritable force et la personnalité compétitive de l’AS FAR à domicile, tout en insistant sur le rôle essentiel du soutien des supporters pour atteindre le sacre continental.

Le seul but de la rencontre a été marqué par le latéral international sud-africain Aubrey Modiba à la 37ème minute sur un coup franc, à environ 30 mètres des cages du gardien de l’AS FAR, Ahmed Reda Tagnaouti. Le match retour de cette finale de la Ligue des champions d’Afrique se déroulera le 24 mai à Rabat.

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