Trump menace d’anéantir l’Iran si Téhéran ne parvient pas à un accord avec Washington

Le président américain, Donald Trump, a menacé, dimanche, d’anéantir l’Iran si Téhéran ne conclut pas rapidement un accord avec Washington.

“Pour l’Iran, le temps presse et ils feraient mieux de se bouger, VITE, sinon il ne restera plus rien d’eux”, a écrit le locataire de la Maison Blanche sur sa plateforme Truth Social.

Le dirigeant américain avait qualifié le 10 mai de “totalement inacceptable” la dernière proposition iranienne pour régler le conflit. Trump a déclaré que le cessez-le-feu avec l’Iran “ne tient qu’à un fil”, ajoutant que les discussions reposaient essentiellement sur un accord de principe visant à garantir “l’absence d’armes nucléaires en Iran sur une longue période”.

Un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril, après plusieurs jours de frappes israélo-américaines contre des installations iraniennes et d’attaques de représailles menées par Téhéran dans la région.

Depuis l’entrée en vigueur de cette trêve, les échanges de propositions entre Washington et Téhéran en vue d’un règlement durable du conflit n’ont, jusqu’à présent, débouché sur aucune avancée majeure.