CAN U17 Maroc-2026 : Les Lionceaux de l’Atlas s’imposent face à l’Éthiopie (2-1) et prennent la tête du groupe A

La sélection marocaine de football U17 a retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant face à l’Éthiopie sur le score de 2-1 lors de la deuxième journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations, disputée samedi soir au Complexe Mohammed VI.

Dès le coup d’envoi, les Lionceaux de l’Atlas ont dominé le jeu. La première occasion s’est présentée à la 5e minute avec un centre précis d’Ibrahim Rabbaj pour Mohamed Amine Moustache, dont la tête a été détournée en corner par le gardien éthiopien.

Les joueurs marocains ont continué à exercer une forte pression offensive, cherchant à imposer leur rythme et à ouvrir le score. Les Éthiopiens ont répliqué avec leur première occasion à la 12e minute, mais Adam El Maach, le gardien de l’équipe, a su contrer cette tentative avec brio.

Contre toute attente, l’Éthiopie a ouvert le score à la 24e minute grâce à une contre-attaque rapide de Dawit Kassaw.

Suite à ce but, les Lionceaux de l’Atlas se sont battus pour revenir au score, multipliant les occasions et mettant la défense adverse à l’épreuve. Cependant, leurs efforts n’ont pas porté leurs fruits, et la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0 en faveur des Éthiopiens.

À la reprise, les Marocains ont montré un tout autre visage et ont égalisé grâce à Mohamed Amine Moustache à la 49e minute.

Le sélectionneur Thiago Lima Pereira a effectué plusieurs changements pour dynamiser l’attaque de son équipe.

Dans les dernières minutes, le Maroc a intensifié sa pression, profitant du repli défensif éthiopien, et a réussi à prendre l’avantage avec un but d’Imran Talai à la 90+1e minute.

À l’issue de cette deuxième journée, le groupe A est dominé par le Maroc, qui totalise 4 points, à égalité avec l’Égypte, tandis que la Tunisie et l’Éthiopie suivent avec 1 point chacune.