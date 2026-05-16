Le président russe en visite en Chine les 19 et 20 mai (Kremlin)

Cette visite intervient à l’occasion du 25e anniversaire de la signature du Traité de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre la Fédération de Russie et la République populaire de Chine, texte considéré par Moscou et Pékin comme le texte fondateur des relations interétatiques entre les deux pays, selon un communiqué de la présidence russe.

« MM. Poutine et Jinping examineront les questions d’actualité des relations bilatérales, les moyens d’approfondir davantage le partenariat global et l’interaction stratégique entre la Fédération de Russie et la République populaire de Chine, et échangeront leurs points de vue sur les principales questions internationales et régionales », précise-t-on.

Les deux chefs d’État participeront également à la cérémonie officielle de lancement des Années de l’éducation Russie-Chine (2026-2027), initiative destinée à renforcer les échanges universitaires, scientifiques et culturels entre les deux pays.

À l’issue des discussions, plusieurs documents bilatéraux devraient être signés, notamment une déclaration conjointe au plus haut niveau ainsi qu’une série d’accords intergouvernementaux et interinstitutionnels.

Le programme de la visite prévoit également une rencontre entre le président russe et le Premier ministre chinois Li Qiang, consacrée aux perspectives de coopération commerciale et économique entre Moscou et Pékin, selon la même source.

Le président russe se rend en Chine quelques jours seulement après son homologue américain, Donald Trump. Ce dernier a annoncé vendredi avoir conclu des accords commerciaux « fantastiques » au deuxième jour de ses entretiens avec le président chinois au Zhongnanhai, le siège de la direction centrale du Parti communiste chinois (PCC).

La dernière visite officielle de M. Poutine en Chine remonte à mai 2024, lorsqu’il s’était rendu à Pékin puis à Harbin pour son premier déplacement à l’étranger depuis sa réélection et son investiture pour un cinquième mandat.

Cette visite avait été marquée par la signature de plusieurs accords bilatéraux et par la réaffirmation du partenariat stratégique entre Moscou et Pékin.