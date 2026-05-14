CAN U17 Maroc-2026 : « La réaction des joueurs en seconde période témoigne de leur force de caractère » (Lima Pereira)

S’exprimant en conférence de presse d’après match qui s’est soldé par un nul (1-1) contre la Tunisie lors de la première journée du Groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations U17, le sélectionneur a indiqué que toutes les équipes du groupe avaient débuté la compétition par un match nul, ajoutant que l’équipe nationale va désormais se concentrer sur le prochain match contre l’Éthiopie.

Il a fait remarquer que les joueurs étaient impatients, dès le début, de livrer une belle prestation et de faire plaisir aux supporters, expliquant que la plupart d’entre eux ont disputé un match d’une telle importance pour la première fois, dans un grand stade et devant un large public, ce qui a affecté leur confiance en première mi-temps.

De son côté, l’entraîneur de l’équipe nationale tunisienne des moins de 17 ans, Abdelrazak Hedider a souligné que la rencontre a été très intense sur tous les niveaux, notant que la préparation de ce match avait été déterminante dans l’ouverture du score.

Il a ajouté qu’en seconde période, l’équipe tunisienne avait tenté de conserver son avantage, mais la puissance de l’attaque marocaine a réussi à faire la différence, saluant l’excellente organisation de la compétition par le Maroc.

Le Maroc affrontera son homologue éthiopienne, qui a fait match nul 0-0 contre l’Egypte, samedi au Complexe Mohammed VI de football (20h00).