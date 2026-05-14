Brésil: des révélations liées au scandale Banco Master secouent le camp Bolsonaro

Selon un rapport dévoilé par The Intercept Brasil et relayée par plusieurs médias locaux, le sénateur Flávio Bolsonaro, fils aîné de l’ancien chef de l’État (2019-2022) et pré-candidat à la présidentielle, aurait négocié un transfert de 24 millions de dollars auprès de Daniel Vorcaro, ancien patron de Banco Master, afin de financer « Dark Horse », un film inspiré du parcours politique de son père.

La banque privée Banco Master a été placée en liquidation par la Banque centrale du Brésil en novembre 2025 pour grave crise de liquidité, violations de la réglementation financière et soupçons de transferts frauduleux de titres de crédit fictifs. L’affaire, qui ébranle les plus hautes sphères du pouvoir du pays sud-américain en pleine année électorale, est actuellement instruite à la Cour suprême.

Le média affirme avoir eu accès à des messages audio, documents et relevés bancaires liés aux négociations entre les parties concernées. Selon ces documents, au moins 10,6 millions de dollars auraient déjà été transférés entre février et mai 2025 pour financer le projet.

Dans un message audio relayé par la presse locale, Flávio Bolsonaro évoque les difficultés financières du projet et presse Daniel Vorcaro de poursuivre les versements afin d’éviter, selon ses termes, de « perdre les acteurs, le réalisateur et toute l’équipe ».

« Il s’agit d’un fils cherchant un parrainage privé pour un film privé sur l’histoire de son propre père. Zéro argent public », a affirmé le sénateur Flavio Bolsonaro qui a convoqué une réunion d’urgence avec les responsables de sa pré-campagne.

« Je n’ai offert aucun avantage en retour. Je n’ai pas favorisé de réunion privée en dehors du cadre officiel. Je n’ai pas servi d’intermédiaire avec le gouvernement. Je n’ai reçu ni argent ni aucun autre avantage », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Inéligible, l’ex-président qui purge une peine de 27 ans de prison a désigné son fils aîné comme son héritier politique pour disputer l’élection d’octobre face au président Lula, qui doit briguer un quatrième mandat à 80 ans.

Selon CNN Brasil, plusieurs figures du camp bolsonariste reconnaissent en privé l’impact politique potentiel de l’affaire et évoquent déjà l’hypothèse d’une candidature de l’ancienne Première dame Michelle Bolsonaro à la présidentielle de 2026.

Les révélations ont également provoqué des réactions au sein du Parti des travailleurs (PT) au Congrès, qui a réclamé l’ouverture d’une commission parlementaire d’enquête sur les irrégularités présumées liées à Banco Master.

Le chef du PT à la Chambre des députés, Pedro Uczai, a également demandé la levée du secret bancaire et fiscal de Flávio Bolsonaro afin de vérifier l’origine et la légalité des fonds évoqués dans les révélations de presse.

L’opinion publique brésilienne est particulièrement sensible aux scandales impliquant ses dirigeants, notamment depuis la grande enquête anti-corruption « Lavage-Express » menée de 2014 à 2021.