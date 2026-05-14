Allemagne : l’inflation atteint 2,9% en avril sur fond de hausse des prix de l’énergie

Destatis explique cette accélération par la hausse des prix de l’énergie liée aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur les marchés pétroliers, alors que les prix des produits énergétiques ont progressé de 10,1% sur un an en avril.

Les carburants ont enregistré une hausse de 26,2%, tandis que le fioul domestique a bondi de 55,1%, selon la même source, qui souligne toutefois que les prix de l’électricité (-4,5%), du gaz naturel (-3%) et du chauffage urbain (-1,1%) sont restés inférieurs à ceux d’avril 2025.

“La nouvelle hausse des prix de l’énergie consécutive à la guerre en Iran a renforcé, pour le deuxième mois consécutif, l’inflation globale”, a indiqué la présidente de Destatis, Ruth Brand, relevant que “la pression persistante sur les prix des carburants est particulièrement perceptible pour les consommateurs”.

Dans le détail, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 1,2% sur un an en avril, après une hausse de 0,9% en mars, alors que les prix des œufs ont progressé de 14,6%, ceux du chocolat de 9,7% et ceux de la viande et des fruits de 3,6%.

En revanche, les prix du beurre (-25,4%), de l’huile d’olive (-8,9%), des pommes de terre (-14,4%) et des produits laitiers (-5,6%) ont reculé sur un an.

Les prix des services ont, pour leur part, augmenté de 2,8%, sous l’effet notamment des services des établissements sociaux (+6,8%) et des transports combinés de voyageurs (+6,2%).

Par rapport à mars 2026, les prix à la consommation ont progressé de 0,6% en avril, tandis que les prix de l’énergie ont augmenté de 2,1%.