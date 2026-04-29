Mise en place d’un « Village d’Hospitalité » à l’Aéroport Marrakech-Ménara

Un « Village d’Hospitalité » a été mis en place au niveau de l’Aéroport International Marrakech-Ménara, avec comme objectif d’offrir aux voyageurs une immersion immédiate dans l’hospitalité marocaine dès leur arrivée, transformant ce premier contact avec le Maroc en une expérience mémorable, marquée par la convivialité, le sens du partage et l’attention portée aux visiteurs et touristes du Royaume.

Organisée par la Fédération Nationale du Transport Touristique (FNTT), dans le cadre de la 3è édition de la Hospitality Celebration Week (Semaine de célébration de l’hospitalité), cette initiative vise la valorisation de l’image du Royaume en tant que destination touristique chaleureuse, authentique et ouverte sur le monde.

Aménagé à proximité de l’accès à l’aéroport international Marrakech-Ménara, ce Village ambitionne de faire de l’accueil des visiteurs une véritable vitrine du savoir-faire marocain.

Le programme de cet événement prévoit un accueil des arrivées « à la marocaine », avec une mise en avant des traditions locales, qui incarnent l’art d’accueillir propre à une civilisation ancrée dans l’histoire.

Sourires, hospitalité et chaleur humaine étaient au rendez-vous pour offrir aux touristes une réception à la hauteur de la réputation du Maroc en matière d’accueil et d’hospitalité.

Des animations culturelles ont également rythmé cet événement, mettant en lumière la richesse du patrimoine national à travers des performances artistiques, et divers autres moments festifs, qui ont permis aux visiteurs de découvrir, dès leur descente d’avion, un aperçu vivant de la diversité culturelle marocaine.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la FNTT, Mohamed Bamansour, a souligné que l’hospitalité marocaine représente un véritable art de vivre profondément ancré dans la culture nationale, relevant que cette valeur essentielle reflète l’identité du Maroc et participe pleinement à l’attractivité de la destination touristique, en offrant aux visiteurs une expérience humaine authentique dès leur arrivée.

Dans ce cadre, il a expliqué que ce « Village d’Hospitalité » a pour objectif de sensibiliser davantage les professionnels du secteur, notamment ceux du transport touristique, à l’importance de la promotion de la qualité du produit touristique national en renforçant les compétences, le professionnalisme et l’engagement de tous les intervenants en contact direct avec les voyageurs.

M. Bamansour a également précisé que cette démarche illustre la volonté collective de consolider la qualité de l’accueil touristique et de renforcer davantage la position de Marrakech comme porte d’entrée incontournable du tourisme national et international, notant que la tenue de la 3è édition de la Semaine de célébration de l’hospitalité intervient dans un contexte particulièrement favorable pour le tourisme marocain, avec près de 20 millions d’arrivées en 2025, des recettes atteignant 138 milliards de dirhams et une contribution directe au PIB de plus de 7%.

Dans une déclaration similaire, Hayat Chardili, propriétaire d’une société de transport touristique, a relevé que le transport touristique joue un rôle essentiel dans la promotion du tourisme, en constituant souvent le premier contact direct entre le visiteur et sa destination, dès son arrivée à l’aéroport, indiquant que le transport touristique participe activement à l’expérience globale du visiteur et à la valorisation de l’offre touristique.

Au niveau de Marrakech, le programme de la Semaine de célébration de l’hospitalité comprend plusieurs temps forts, dont une table ronde organisée sous le thème « Comprendre, transmettre et valoriser l’hospitalité marocaine dans les métiers du tourisme et des services », avec la participation d’experts et de professionnels du secteur, en plus d’une master class consacrée à la communauté de gestion des services de housekeeping hôtelier, proposant une approche pratique des standards et exigences du métier.

Lancée dans les différentes régions du Royaume, par la Confédération nationale du tourisme (CNT), en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, et en coordination avec les fédérations professionnelles et les acteurs régionaux, la 3è édition de la Hospitality Celebration Week, placée sous le thème « Diyafa marocaine : de l’héritage à l’excellence touristique », représente une occasion de renforcer l’image du Maroc en tant que destination touristique exceptionnelle et de consolider la culture de l’hospitalité comme l’un des principaux éléments d’attraction touristique et économique du Royaume.