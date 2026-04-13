Célébration de la Mimouna à Washington : un moment de partage et de coexistence pour la communauté juive marocaine

La communauté juive marocaine de Washington a honoré la fête judéo-marocaine de la Mimouna ce dimanche soir, dans une ambiance de communion et de respect des traditions. Cet événement, co-organisé par l’Ambassade du Maroc aux États-Unis et l’Association Sephardic Heritage International DC (SHIN DC) au centre Edlavitch DC, a rassemblé des personnalités de l’administration américaine, des diplomates, ainsi que des membres de la communauté juive marocaine.

Dans son discours, l’ambassadeur du Royaume aux États-Unis, Youssef Amrani, a souligné l’importance de la Mimouna, célébrée après la Pâque juive. Il a rappelé que cette tradition est profondément ancrée dans l’histoire marocaine, portée par des générations de communautés juives et musulmanes, tant au Maroc qu’à l’étranger. Selon lui, cette célébration représente un symbole fort de coexistence et de respect entre les différentes confessions.

L’ambassadeur a également insisté sur le fait que la Mimouna est une occasion où les familles ouvrent leurs portes, accueillant amis et invités dans un esprit de partage. Il a mis en avant la reconnaissance de la composante hébraïque dans l’identité marocaine, comme le stipule la Constitution de 2011, et a évoqué les efforts déployés pour préserver ce patrimoine culturel, notamment par la restauration de sites historiques et l’intégration de l’histoire juive dans les programmes éducatifs.

En soulignant le rôle du Roi Mohammed VI dans la protection des droits spirituels de tous les citoyens, Amrani a rappelé que cette édition de la Mimouna coïncide avec la célébration des 250 ans de relations diplomatiques entre le Maroc et les États-Unis. Il a précisé que le traité de paix et d’amitié maroco-américain est le plus ancien accord ininterrompu de l’histoire des États-Unis.

Lors de cette rencontre, l’ambassadeur a exprimé la volonté de célébrer les liens durables qui unissent les différentes communautés marocaines, caractérisés par le respect mutuel et l’attachement aux traditions. Il a affirmé que cet événement est l’occasion de rappeler les racines profondes de la tradition marocaine, où juifs et musulmans ont longtemps cohabité en harmonie.

La célébration de cette année a également été égayée par une performance musicale de la chanteuse judéo-marocaine, Neta Elkayam, et la dégustation de pâtisseries emblématiques marocaines. Ces moments festifs ont permis de mettre en lumière la culture judéo-marocaine auprès du public américain et de partager l’histoire unique de la coexistence entre juifs et musulmans au Maroc, tout en valorisant les traditions ancestrales préservées à travers les siècles.