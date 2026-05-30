L’UE condamne l’attaque iranienne contre le Koweït

« De telles attaques représentent une menace grave pour la sécurité et la stabilité régionales », a déclaré le porte-parole de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, tout en réaffirmant la « pleine solidarité » des Vingt-Sept avec le gouvernement et le peuple koweïtiens.

L’UE appelle au plein respect du droit international par toutes les parties, notamment des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international humanitaire, a ajouté le porte-parole, relevant que la résolution 2817 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui exhorte l’Iran à cesser ses attaques contre les Etats du Golfe et la Jordanie, doit être intégralement appliquée.