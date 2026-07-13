Le prince Harry évoque son envie de « serrer ses enfants » comme le faisait Diana

Le prince Harry a évoqué, lors d’une interview diffusée lundi dans un podcast, son désir de suivre l’exemple de sa défunte mère Diana en manifestant ostensiblement son affection à ses enfants Archie et Lilibet. L’entretien a été enregistré la veille du jour où Harry et Meghan ont emmené leurs enfants rendre visite au roi Charles III pour la première fois en quatre ans.

« Serrer mes enfants très fort », comme Diana

Le prince Harry a évoqué, lors d’une interview diffusée lundi dans un podcast, son désir de suivre l’exemple de sa défunte mère Diana, en manifestant ostensiblement son affection à ses enfants. Le duc de Sussex a révélé qu’il aimait parfois serrer ses enfants Archie, sept ans, et Lilibet, cinq ans, « très fort dans ses bras », faisant écho à des confessions antérieures selon lesquelles Diana le serrait, lui et son frère William, « aussi fort que possible ».

« La résilience des enfants est incroyable, et leur façon de voir la vie est tellement rafraîchissante », souligne le prince dans le podcast. « Si une journée est difficile, une chose que je fais est de toujours serrer mes enfants très, très fort dans mes bras », ajoute-t-il.

Un entretien enregistré à la veille d’une visite à Charles III

L’entretien réalisé avec l’ancien joueur de rugby anglais Joe Marler a été enregistré jeudi dernier, la veille du jour où Harry et son épouse Meghan ont emmené leurs deux enfants rendre visite à leur grand-père, le roi Charles III, pour la première fois en quatre ans. Le couple vit en Californie depuis 2020 après sa rupture fracassante avec la famille royale.

Deux rencontres avec le roi depuis 2024

Le prince Harry, 41 ans, est lui revenu à plusieurs reprises au Royaume-Uni. Et il a vu le roi Charles III à deux reprises : en février 2024, juste après l’annonce du cancer du souverain, puis en septembre 2025, quand il a été invité à partager un thé avec son père dans sa résidence londonienne de Clarence House.

Un désir de « réconciliation » exprimé à la BBC

En mai 2025, dans un entretien fleuve à la BBC, il avait fait part de son désir de « réconciliation » avec sa famille, se disant « vraiment triste » de ne pas pouvoir montrer sa patrie à ses enfants. Le prince semble s’être en grande partie réconcilié avec son père, mais reste distant de son frère aîné William, prince de Galles et héritier du trône.

Un pronostic pour la demi-finale Angleterre-Argentine

Dans le podcast, Harry discute en outre de la prochaine demi-finale de la Coupe du monde opposant mercredi l’Angleterre à l’Argentine. « Je pense que le trophée va revenir chez nous, mais ça ne va pas être facile, ça ne l’est jamais », a-t-il prédit.