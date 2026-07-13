Liban-Israël : les pourparlers de Rome débuteront finalement mardi

La nouvelle session de pourparlers directs entre Israël et le Liban doit se dérouler mardi et mercredi à Rome, selon une source officielle libanaise, alors que le ministère italien des Affaires étrangères avait évoqué la semaine dernière un début mercredi. La délégation libanaise a reçu pour instruction de réclamer le retrait immédiat des forces israéliennes de deux « zones pilotes » avant toute autre discussion.

Un calendrier resserré d’un jour

La nouvelle session de pourparlers directs entre Israël et le Liban doit se dérouler mardi et mercredi à Rome, a affirmé lundi une source officielle libanaise à l’AFP. Le ministère italien des Affaires étrangères avait indiqué la semaine dernière à l’AFP que le sixième cycle de discussions se tiendrait, « sauf surprise », mercredi et jeudi. Elles vont finalement commencer mardi à 10h00 (08h00 GMT), selon la source officielle libanaise, qui s’est exprimée sous le couvert de l’anonymat.

Un accord-cadre conclu fin juin à Washington

À l’issue de cinq cycles de négociations à Washington, Israël et le Liban avaient conclu un accord-cadre le 26 juin en vue d’une « paix durable » entre les deux pays, en état de guerre depuis des décennies. Cet accord prévoit que l’armée libanaise rétablisse son autorité dans le sud du pays, sous réserve du désarmement du Hezbollah, à commencer par des « zones pilotes » dont se retirerait l’armée israélienne.

Beyrouth réclame un retrait immédiat avant toute discussion

« La délégation libanaise a reçu comme instruction de réclamer le début immédiat du retrait des forces israéliennes de deux zones pilotes avant toute autre discussion », a indiqué la présidence libanaise dans un communiqué, après une réunion entre le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam.

Une délégation militaire américaine a entamé samedi à Beyrouth des discussions avec l’armée libanaise sur les modalités de mise en œuvre du retrait israélien de l’une de ces « zones pilotes ».

Le Hezbollah opposé à ces négociations

L’accord-cadre a été conclu après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu fragile dans les combats qui opposent l’armée israélienne au Hezbollah pro-iranien. Le groupe islamiste, qui a relancé les hostilités en attaquant Israël début mars en soutien à Téhéran visé par une offensive israélo-américaine, est opposé à ces négociations et refuse d’être désarmé.