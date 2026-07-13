La Chambre des conseillers consolide son rayonnement international, affirme Ould Errachid

Le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a affirmé lundi à Rabat que les initiatives diplomatiques menées par l’institution durant la session d’avril ont consolidé la place du Parlement marocain au sein du système parlementaire international. Il s’exprimait lors de la clôture de la deuxième session de l’année législative 2025-2026, évoquant notamment la participation à la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire à Istanbul et la signature de plusieurs protocoles d’accord bilatéraux.

Un bilan diplomatique dressé à la clôture de la session

Les initiatives diplomatiques de premier plan lancées par la Chambre des conseillers durant la session d’avril ont permis de consacrer la place du Parlement marocain au sein du système parlementaire international, a affirmé lundi à Rabat le président de la Chambre, Mohamed Ould Errachid. Ces initiatives ont fait du Parlement un acteur institutionnel en phase avec les efforts déployés par le Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, pour renforcer le rayonnement régional et international du Royaume, consacrer la singularité de son modèle de développement et défendre ses intérêts supérieurs, à leur tête la question de l’intégrité territoriale, a souligné M. Ould Errachid lors de la clôture de la deuxième session de l’année législative 2025-2026.

Il a ajouté que la Chambre des conseillers a poursuivi le renforcement de sa présence au sein des différentes instances parlementaires régionales, continentales et internationales, ainsi que le développement de la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale, conformément aux Hautes Directives Royales encadrant l’action diplomatique nationale.

Istanbul, étape marquante de l’agenda parlementaire

M. Ould Errachid a relevé que la participation de l’institution législative aux travaux de la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire, tenue à Istanbul, a constitué une « étape marquante », eu égard à la qualité de la participation et à l’importance des questions examinées, dans un contexte international marqué par l’exacerbation de crises multidimensionnelles.

En marge de ces travaux, la Chambre des conseillers a mené une série d’entretiens avec plusieurs présidents de parlements nationaux, de sénats et d’unions parlementaires, a noté M. Ould Errachid, soulignant qu’une importance particulière a été accordée à la poursuite de la défense de la cause nationale.

La question du Sahara au centre des échanges bilatéraux

Les rencontres bilatérales ont été l’occasion de réaffirmer la pertinence de l’initiative marocaine d’autonomie, en tant que seule et unique solution au différend régional autour du Sahara marocain, a poursuivi M. Ould Errachid. Ces réunions ont été une opportunité de souligner que cette initiative est devenue une réalité politique bien établie et une référence internationale reconnue, à travers la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui reflète la conviction croissante de la communauté internationale selon laquelle la solution au différend autour du Sahara marocain ne peut s’inscrire que dans le cadre de la pleine souveraineté nationale.

Plusieurs protocoles d’accord signés

M. Ould Errachid a précisé que ces rencontres ont abouti à la signature d’un certain nombre de protocoles d’accord établissant des partenariats parlementaires durables, respectivement avec le Sénat cambodgien, l’Assemblée nationale d’Azerbaïdjan, l’Assemblée nationale de Djibouti et le Parlement du Malawi. Les sections parlementaires marocaines ont continué à jouer un rôle actif au sein des institutions parlementaires régionales, continentales et internationales.

Marrakech, rendez-vous économique euro-méditerranéen et du Golfe

Le président de la Chambre des conseillers a passé en revue les principaux événements régionaux et internationaux organisés par l’institution législative au cours de cette session, notamment la 4e édition du Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, tenue sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI. Cette édition a constitué une étape importante dans le parcours du Forum, eu égard au niveau de participation parlementaire, gouvernementale et économique qu’elle a connu, ainsi qu’à l’importance des questions stratégiques examinées.

De nouveaux mémorandums pour élargir le réseau de coopération

Sur le plan institutionnel, M. Ould Errachid a évoqué plusieurs mémorandums d’entente signés au cours de cette session, visant à élargir le réseau de coopération entre la Chambre des conseillers et ses partenaires régionaux et internationaux. Il a cité notamment le mémorandum d’entente sur la coopération parlementaire entre la Chambre des conseillers et le Parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le mémorandum d’entente entre l’Association des Sénats d’Afrique et l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée, ainsi que la déclaration conjointe entre la Chambre des conseillers et les Unions parlementaires d’Amérique latine et des Caraïbes.

Jeunesse et diplomatie Sud-Sud à l’honneur

Au cours de cette session, la Chambre des conseillers a également accueilli la 18e Assemblée générale de l’Union des scouts parlementaires arabes, visant à renforcer le dialogue entre les parlementaires autour des questions relatives à la jeunesse, à l’éducation et à la citoyenneté. Elle a aussi abrité le premier séminaire interactif de la Plateforme de diplomatie parlementaire et de dialogue Sud-Sud dédiée à l’Afrique, créée par la Chambre des conseillers dans le cadre de la dynamique du Forum de dialogue parlementaire Sud-Sud.

Cette initiative a constitué une étape marquante dans la concrétisation des axes du plan stratégique de la Chambre relatifs à l’Afrique, et dans la consécration de la diplomatie parlementaire en tant que mécanisme permanent de dialogue, de partage des expertises et des expériences, de renforcement des capacités et de consolidation de la coopération entre les parlements africains, a noté M. Ould Errachid.

Un appel à poursuivre l’action parlementaire

En se félicitant de ce bilan, le président de la Chambre des conseillers a appelé à « davantage de sérieux et d’efforts » pour poursuivre, au cours des prochaines sessions, l’action parlementaire visant à renforcer les rôles constitutionnels dévolus à l’institution législative, et à lui permettre d’être à la hauteur des attentes des citoyens et de la confiance Royale.