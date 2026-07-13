Rabat : la préfecture de sûreté inaugure la nouvelle salle de commandement 2.0

La préfecture de sûreté de Rabat a lancé lundi le fonctionnement de sa nouvelle salle de commandement et de coordination « 2.0 », après une opération de réaménagement et de modernisation globale. L’espace intègre un système de vidéosurveillance urbaine de plus de 1 400 caméras haute définition, un centre de données sécurisé et une plateforme technique dédiée à la réception des appels d’urgence via le numéro 19.

Une salle de commandement nouvelle génération

La préfecture de sûreté de Rabat-Salé-Témara-Khémisset a lancé lundi le fonctionnement du siège de la nouvelle salle de commandement et de coordination, qui a fait l’objet d’un réaménagement et d’une modernisation globale. Cet espace constitue le nouveau modèle de structures sécuritaires opérationnelles pour la gestion des missions de sécurité de terrain et de sécurité routière, la coordination des unités de la police-secours, ainsi que la supervision en temps réel du système de vidéosurveillance urbaine.

L’événement s’est déroulé en présence du wali de sécurité de Rabat-Salé-Témara-Khémisset, Mustapha Mefid, du wali de la région Rabat-Salé-Kénitra et gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed El Yacoubi, ainsi que de plusieurs responsables sécuritaires.

Plus de 1 400 caméras haute définition

L’ouverture de la salle de commandement 2.0 intervient après l’achèvement des travaux de développement et de mise à niveau de ce projet. L’ancienne configuration de la salle a fait l’objet d’une mise à jour complète, incluant sa connexion au système de vidéosurveillance urbaine qui compte plus de 1 400 caméras haute définition, généralisées récemment en partenariat avec la wilaya de la région Rabat-Kénitra. L’infrastructure informatique a également été renforcée par différents systèmes de communication et de transmission de données relevant de la Sûreté nationale.

Un centre de données conforme aux normes de cybersécurité

La structure comprend une salle polyvalente où des opérateurs reçoivent les appels d’urgence des citoyens via le numéro 19, sept jours sur sept et 24 heures sur 24, à travers une plateforme technique développée spécialement pour recevoir et traiter simultanément un maximum d’appels. Les données initiales des appels sont consignées immédiatement dans une base de données informatique, avant d’être transmises en temps réel à la salle de gestion des transmissions, chargée de répartir les missions sur les équipes de police-secours opérant sur la voie publique.

Cette installation comprend également un centre intégré de collecte et de stockage des données (Data Center), conforme aux normes de cybersécurité les plus récentes, doté de systèmes capables de stocker et d’extraire des contenus numériques en temps réel pour les exploiter dans le cadre des opérations sécuritaires et des autres missions de service dévolues à la Sûreté nationale.

Un rôle clé dans la gestion du trafic et des grands événements

Le chef de la salle de commandement et de coordination de la préfecture de sûreté de Rabat, Yassine Zahrour, affirme que cette salle, modernisée grâce à l’installation de la plateforme des caméras urbaines, constitue un apport qualitatif important dans le renforcement de la sécurité, notamment en matière de réception des appels des citoyens via la ligne d’urgence 19.

Il souligne le suivi du parcours des interventions à travers les lignes d’urgence de bout en bout, par le biais d’une série de questions posées à l’appelant afin de déterminer le lieu et la nature de l’intervention, puis le suivi jusqu’à la fin de l’opération, via l’orientation et l’envoi des unités sécuritaires compétentes sur place.

Il précise que cette salle permet des interventions pour organiser et gérer la circulation sur les axes routiers, notamment aux heures de pointe, ainsi que le repérage des accidents de la route et l’envoi immédiat des unités sécuritaires sur les lieux, garantissant le rétablissement de la fluidité de la circulation. Les caméras permettent également d’accompagner et de suivre différents événements à caractère culturel ou sportif connaissant une forte affluence, ainsi que de suivre certains phénomènes sociaux ou infractions à la loi.

Une infrastructure intégrée pour l’avenir

Le chef du service administratif de la préfecture, Hassan Zayat, affirme que la mise en service de la salle de commandement et de coordination dans sa version intelligente s’inscrit dans le cadre de l’intérêt porté par la Direction générale de la Sûreté nationale à la mise en place d’une infrastructure sécuritaire intégrée, en phase avec les mutations sécuritaires actuelles et s’appuyant sur les technologies modernes et la digitalisation dans la gestion de la sécurité routière et la surveillance sécuritaire intelligente.

Il souligne que cette unité sécuritaire constitue une plateforme intégrée de gestion du trafic routier et de renforcement de la surveillance humaine sur les différents axes et points stratégiques de la ville de Rabat, précisant que les caméras de surveillance réparties sur un nombre important de sites stratégiques permettent un suivi instantané et proactif des différentes situations sécuritaires sur la voie publique.

Il ajoute que cette unité comprend également un centre intégré de collecte et de stockage des données, conforme aux normes les plus récentes de sécurité et de cybersécurité, ainsi que des systèmes avancés pour l’exploitation et le traitement des données dans le cadre de la police judiciaire ou des services de sécurité, dans le respect total de la loi, notamment celle relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Un projet lancé il y a dix ans

La salle de commandement et de coordination de la préfecture de sûreté de Rabat est la première du genre, inaugurée en 2016 pour piloter le projet pilote des équipes mobiles de la police-secours. Elle a géré et traité pendant dix ans les appels d’urgence des citoyens, avant de faire l’objet en 2026 d’une opération de mise à niveau globale, à travers sa connexion à l’ensemble des systèmes modernes de surveillance visuelle, de communication et de gestion des données, dans la plus grande opération de modernisation visant à accompagner l’évolution technologique et à répondre aux besoins des citoyens en matière de services publics policiers.