PSG : Bradley Barcola n’a pas demandé son départ, assure le club

Bradley Barcola n’a pour le moment formulé aucune demande de départ du Paris Saint-Germain. Le club considère l’ailier français comme intransférable et souhaite le voir prolonger son contrat, valable jusqu’en juin 2028. Le joueur, engagé avec l’équipe de France à la Coupe du monde 2026, refuse d’évoquer son avenir avant la fin de la compétition.

Aucune demande de départ pour l’instant

Bradley Barcola n’a pour le moment pas fait de demande de départ du PSG. Pour le club, le joueur reste à 100%. Le Paris Saint-Germain n’a toujours pas l’intention d’ouvrir la porte à un départ de l’ailier français, qui reste sous contrat jusqu’en juin 2028. Les discussions autour de son avenir sont mises en pause en attendant la fin de sa Coupe du monde.

Le joueur renvoie les discussions à l’après-Mondial

Le joueur ne veut pas discuter de son avenir avant la fin de la Coupe du monde. Interrogé à plusieurs reprises en conférence de presse sur son futur parisien, l’attaquant s’est systématiquement retranché derrière son objectif du moment, affirmant être concentré sur la compétition et renvoyer toute décision à plus tard.

Un feuilleton mercato animé depuis plusieurs semaines

Le nom de Bradley Barcola est associé depuis plusieurs semaines à un possible départ vers l’Angleterre, Liverpool et Arsenal étant présentés comme intéressés par le joueur. Ces informations n’ont toutefois pas été confirmées par le PSG, qui maintient sa position sur le joueur en attendant l’issue du Mondial.