Maroc-Indonésie : des rencontres de haut niveau à Jakarta ouvrent de nouvelles perspectives de partenariat

Le secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, a mené vendredi à Jakarta une série de rencontres de haut niveau visant à renforcer les relations commerciales et d’investissement entre le Maroc, l’Indonésie et l’ASEAN.

Le secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, a mené, vendredi à Jakarta, une série de rencontres de haut niveau avec de hauts responsables économiques et des représentants d’institutions régionales, dans le cadre du renforcement des relations commerciales et d’investissement entre le Royaume du Maroc et la République d’Indonésie, ainsi que de l’ouverture vers les marchés de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Une réunion avec la Chambre de commerce et d’industrie indonésienne

Dans le cadre du programme du deuxième jour de sa visite officielle dans la capitale indonésienne, Omar Hejira a tenu une réunion élargie avec les responsables de la Chambre de commerce et d’industrie indonésienne, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Indonésie, Ridouane Hassini, ainsi que de plusieurs hommes d’affaires et représentants du secteur privé des deux pays.

Cette rencontre a permis d’examiner les moyens de renforcer le partenariat entre les communautés d’affaires marocaine et indonésienne, d’encourager les investissements croisés et d’intensifier les missions d’hommes d’affaires, ainsi que d’explorer des opportunités d’investissement dans des secteurs porteurs, parmi lesquels les industries alimentaires, les engrais, l’énergie et les énergies renouvelables, les services logistiques, l’industrie textile et les industries pharmaceutiques.

Omar Hejira a souligné, à cette occasion, que le Royaume du Maroc est devenu une plateforme stratégique d’investissement, de production et d’exportation vers l’Afrique et l’Europe, grâce à sa position géographique privilégiée, à son réseau d’accords commerciaux et à ses infrastructures modernes. Il a invité les opérateurs économiques indonésiens à tirer parti de ces atouts en lançant des projets d’investissement conjoints à dimension régionale et internationale.

Vers un accord de reconnaissance mutuelle des certifications halal

Le secrétaire d’État et la délégation qui l’accompagne ont également tenu une réunion avec les responsables de l’Agence indonésienne du halal, qui joue un rôle central dans la délivrance des certifications halal et le développement des exportations vers les marchés musulmans.

Cette rencontre a permis d’examiner les perspectives de mise en œuvre d’un accord de reconnaissance mutuelle des certifications halal entre les deux pays, de nature à faciliter l’accès des produits marocains au marché indonésien et à renforcer leur compétitivité, notamment dans les industries alimentaires, les produits agricoles et les cosmétiques. La réunion a débouché sur un accord pour l’organisation, en septembre prochain, d’une visite de travail au Maroc du président de l’Agence indonésienne du halal, en vue de rencontres avec les représentants du secteur privé et de l’Institut marocain de normalisation, organisme national chargé de la délivrance des certifications halal.

Des discussions avec le numéro deux de l’ASEAN

Omar Hejira a par ailleurs mené des discussions importantes avec le secrétaire général adjoint de l’ASEAN, Satvinder Singh, portant sur les moyens de renforcer la coopération économique et commerciale entre le Maroc et l’organisation régionale, dans le contexte du statut de partenaire de dialogue sectoriel dont bénéficie le Royaume auprès de l’ASEAN.

Ces échanges ont porté notamment sur les mécanismes de promotion de l’investissement, le développement des échanges commerciaux et le renforcement de la coopération dans les domaines des chaînes de valeur régionales, de l’économie verte et de la connectivité logistique, en vue d’augmenter le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et les pays de l’ASEAN, un espace régional regroupant environ 700 millions d’habitants, compte tenu du rôle stratégique du Royaume en tant que porte d’entrée vers le continent africain et l’Europe.

Une réunion dédiée entre secteurs privés annoncée

À l’issue de cette rencontre, il a été convenu de renforcer le dialogue économique entre le Maroc et les pays de l’ASEAN et d’organiser une réunion spéciale entre responsables du secteur privé marocain et leurs homologues des onze pays membres de l’organisation, permettant de construire de nouveaux partenariats économiques et d’investissement.

Une invitation officielle a par ailleurs été adressée au Royaume du Maroc pour participer au sommet de l’investissement que la République des Philippines accueillera en novembre 2026.

Une dynamique inscrite dans le programme du commerce extérieur 2025-2027

Ces rencontres, qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme du commerce extérieur 2025-2027, reflètent la dynamique continue que connaissent les relations maroco-indonésiennes et la volonté commune des deux pays de hisser leur coopération économique et commerciale au niveau de leurs potentialités réelles, au service des intérêts communs, en renforçant la présence des entreprises marocaines et indonésiennes sur les marchés régionaux et internationaux et en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération avec les pays d’Asie du Sud-Est.