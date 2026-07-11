Canicule en France : la tour Eiffel fermera dès 16h00 ce week-end

La tour Eiffel avancera sa fermeture à 16h00 samedi et dimanche, au lieu de 00h45 habituellement, en raison des fortes chaleurs, alors que 24 départements français sont placés en vigilance rouge canicule.

La tour Eiffel a annoncé avancer à 16h00 sa fermeture, ce samedi 11 et dimanche 12 juillet, au lieu de 00h45 en haute saison, « en raison des fortes températures prévues », a indiqué l’exploitant du célèbre monument parisien sur son site internet.

Le Louvre et Orsay prennent des mesures similaires

Les deux plus célèbres musées de la capitale française ont adopté des dispositions comparables. Le musée du Louvre ferme ses portes à 16h00 jusqu’à lundi inclus, tandis que le musée d’Orsay fait de même à 17h00 jusqu’à mercredi.

Une troisième vague de chaleur en deux mois

Cette fermeture anticipée intervient alors que la France connaît sa troisième vague de chaleur en deux mois. Météo-France a placé 24 départements de l’Hexagone, dont ceux de la région parisienne, en vigilance rouge canicule, et 59 autres en vigilance orange, une situation qui doit perdurer jusqu’à dimanche. Au total, 22,2 millions de Français sont concernés par ce plus haut niveau d’alerte défini par l’institut météorologique, selon un calcul de l’AFP à partir des données annuelles de l’Insee.

Les températures doivent atteindre jusqu’à 36°C à Paris et Rennes, 38°C à Bordeaux, 35°C à Rouen ou encore 37°C à Toulouse, avec des pointes localement possibles jusqu’à 39, voire 40°C. Selon Météo-France, cet épisode caniculaire devrait se prolonger au moins jusqu’au milieu de la semaine prochaine, avec un possible début de baisse des températures par l’ouest du pays en début de semaine.

Un pic de chaleur qui coïncide avec le début des vacances

Cette vague de chaleur survient lors du premier grand week-end de départs en congés estivaux. La SNCF a indiqué assurer un service grande vitesse « normal » pendant le pont du 14-Juillet, avec 3.700 TGV prévus sur le week-end, tout en prévoyant de supprimer un train Intercités sur trois aux heures les plus chaudes de la journée, en proposant des solutions de remplacement en autocar.

Un risque accru de feux de forêt

Météo-France évoque par ailleurs une « situation exceptionnelle de danger de feux de forêts » sur l’ensemble du territoire. Selon la Sécurité civile, plus de 25.000 hectares ont déjà brûlé depuis le début de l’année en France, soit près du double de ce qui était mesuré à la même date en 2025. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé samedi l’interpellation de 32 personnes soupçonnées d’être à l’origine de départs de feu dans 22 départements depuis le début de l’été.

Des festivités du 14-Juillet perturbées

Les fortes chaleurs affectent également les rendez-vous festifs prévus pour la fête nationale. À Paris, le préfet de police a fait annuler les bals des pompiers traditionnellement organisés dans les casernes les 13 et 14 juillet, ainsi que plusieurs événements sportifs prévus en plein air ou dans des lieux non climatisés. De nombreuses villes ont par ailleurs renoncé aux feux d’artifice initialement prévus pour le 14 juillet.