Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a salué, jeudi, la progression constante de la sélection marocaine, estimant que les Lions de l’Atlas « auront un avenir avec le sourire », au regard de la qualité et de la jeunesse de leur effectif.

Mondial 2026: « Le Maroc aura un avenir avec le sourire » (Didier Deschamps)

S’exprimant en conférence de presse à l’issue de la rencontre Maroc-France comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, Deschamps a rendu hommage au parcours des Lions de l’Atlas et au travail accompli par leur staff technique.

« Ils ont déjà démontré leur valeur à Doha en atteignant les demi-finales du Mondial. Aujourd’hui, ils sont quart de finalistes. Cela confirme qu’ils disposent de très bons joueurs », a-t-il déclaré.

Didier Deschamps a également félicité le sélectionneur marocain, Mohamed Ouahbi, soulignant la continuité du travail réalisé au sein de la sélection nationale.

Évoquant les perspectives des Lions de l’Atlas, le sélectionneur des Bleus a relevé que l’équipe marocaine est composée d’un groupe jeune, dont plusieurs joueurs ne comptent qu’une dizaine de sélections internationales.

« À part Achraf, qui en compte plus d’une centaine, beaucoup de joueurs sont encore au début de leur parcours international. Cela laisse penser que le Maroc aura un avenir avec le sourire », a-t-il affirmé.

M. Deschamps a enfin rappelé que le Maroc s’apprête à accueillir, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, la Coupe du Monde de la FIFA 2030, estimant que la sélection marocaine poursuit une progression régulière qui lui permet d’aborder l’avenir avec ambition.