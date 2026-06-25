Affaire Escobar du Sahara: Naciri et Bioui condamnés à 10 et 12 ans de prison pour trafic de drogue

Dans le cadre du suivi de l’affaire relative au trafiquant international de stupéfiants dite « Escobar du Sahara », l’ex-patron du club de football Wydad Casablanca (WAC), Said Naciri, et l’ancien président d’une région de l’Oriental, Abdenbi Bioui, ont été condamnés, jeudi soir, respectivement à 10 et 12 ans de prison.

Après délibération, la chambre criminelle de la Cour d’appel de Casablanca, sous la présidence du Conseiller Ali Torchi, a prononcé ces jugements à l’encontre des deux prévenus.

Naciri et Bioui étaient poursuivis notamment pour « détention, commercialisation et exportation de drogue » ainsi que pour des faits de « corruption », « faux » et « usage de faux ».