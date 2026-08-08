La Colombie retire sa reconnaissance de la pseudo-RASD et reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara

La Colombie a annoncé vendredi un changement de sa position sur la question du Sahara, confirmant sa reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud, à l’occasion de l’investiture du nouveau président Abelardo de la Espriella.

Une annonce faite en marge de l’investiture à Cali

La Colombie a annoncé un changement de sa position sur la question du Sahara et affirmé sa reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud. Cette nouvelle position a été annoncée vendredi lors de l’entretien qu’a eu le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avec le vice-président de la République de Colombie, José Manuel Restrepo, auquel a pris part le ministre des Relations extérieures, Omar Bula Escobar. Bourita se trouvait à Cali pour représenter, sur Très Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, le Souverain à la cérémonie d’investiture du nouveau président Abelardo de la Espriella.

« La Colombie reconnaît la souveraineté du Maroc »

Omar Bula Escobar a, à cette occasion, affirmé que la Colombie « reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara », consacrant ainsi une nouvelle orientation de la position colombienne sur cette question. Selon la chancellerie colombienne, citée sur son compte X, « avec cette décision, la Colombie cherche à revitaliser sa relation avec le Maroc sur la base d’une vision à long terme et avec la conviction que le rapprochement bilatéral servira pleinement les intérêts du peuple colombien ». José Manuel Restrepo a de son côté souligné que cette annonce marque « un nouveau départ » dans les relations entre les deux pays, affirmant que le Royaume est « le premier allié de la Colombie en Afrique » et exprimant la volonté de Bogota d’établir avec Rabat un partenariat stratégique, incluant la possibilité de négocier un accord de libre-échange et d’élargir les investissements marocains en Colombie.

Bourita salue une décision « historique »

Nasser Bourita a qualifié d' »historique » la décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la pseudo « RASD » et de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, soulignant qu’elle est susceptible de donner « un grand élan » aux relations bilatérales. « La décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la République sahraouie démocratique et de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara est une décision historique qui donnera un grand élan à la relation bilatérale », a-t-il déclaré. Il a précisé que le Maroc et la Colombie peuvent constituer des plateformes économiques l’un pour l’autre, en mettant à profit leurs positions respectives en Afrique et en Amérique latine, et a affirmé que sa présence à Cali traduit la volonté du Royaume d’accompagner cette nouvelle dynamique et de porter les relations maroco-colombiennes à un niveau supérieur.

Un revirement à 180 degrés par rapport à l’ère Petro

Cette annonce représente un revirement à 180 degrés dans la position de la Colombie sur le Sahara occidental, puisqu’il y a quatre ans, au tout début du gouvernement de Gustavo Petro, Bogota avait décidé de rétablir ses relations diplomatiques avec la « République sahraouie », gelées depuis 2001. La Colombie et cette entité avaient établi des relations diplomatiques en 1985, sous la présidence de Belisario Betancur, avant leur gel en 2001 sous Andrés Pastrana, puis leur reprise par Petro en août 2022, à la suite d’une rencontre à Bogota avec le « ministre des Affaires étrangères » sahraoui Mohamed Salem Ould Salek et le représentant du Front Polisario pour l’Amérique latine, Mohamed Zrug.