Abelardo de la Espriella prête serment comme nouveau président de la Colombie

Abelardo de la Espriella a prêté serment vendredi comme nouveau président de la Colombie à Cali, devenant le premier chef d’État du pays investi en dehors de la capitale Bogota dans l’histoire moderne du pays.

Une prestation de serment à Cali

Abelardo de la Espriella a prêté serment vendredi en tant que nouveau président de la Colombie dans la ville de Cali, dans le sud-ouest du pays, entamant officiellement son mandat présidentiel de quatre ans. Il s’agit de la première investiture présidentielle organisée en dehors de la capitale, Bogota, dans l’histoire moderne de la Colombie. La cérémonie s’est tenue à l’Arena USC de l’Université Santiago de Cali.

Une forte présence internationale

Le roi d’Espagne Felipe VI, le président argentin Javier Milei, le président équatorien Daniel Noboa, le président chilien José Antonio Kast, ainsi que des dirigeants et hauts responsables gouvernementaux de plusieurs pays et des représentants d’organisations internationales ont assisté à l’événement.

Une victoire confirmée le 24 juin

Le 24 juin, le Conseil national électoral colombien a officiellement confirmé la victoire de De la Espriella à l’issue du décompte final des voix. Candidat indépendant représentant le mouvement politique d’extrême droite Defensores de la Patria (Défenseurs de la Patrie), il a remporté l’élection présidentielle avec une courte avance et exercera ses fonctions jusqu’en août 2030.

Une ligne dure sur la sécurité et les finances publiques

Âgé de 48 ans, De la Espriella prône une ligne dure pour rétablir la sécurité publique ainsi qu’une réduction substantielle des dépenses publiques.