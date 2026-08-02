France: mégafeu fixé en Gironde, 330 pompiers hospitalisés (responsable)

Quelque 330 sapeurs-pompiers ont été hospitalisés suite aux feux de forêt qui sévissait depuis plus d’une semaine en Gironde, dans le sud-ouest de la France, a indiqué dimanche la préfète de ce département, Sophie Brocas.

« Le feu a été fixé et à ce stade, il n’y a pas eu de morts ou de blessés, sauf du côté des sapeurs-pompiers », a-t-elle déclaré lors d’un point de presse, précisant que « plus de 330 pompiers sur les 3.300 mobilisés ont été pris en charge médicalement ».

Après dix jours de lutte contre cet incendie, le plus vaste en superficie depuis 1949 en France, Mme Brocas a affirmé que 208.000 personnes, sur les 220.000 évacuées en raison de la propagation des flammes ont pu rentrer chez elles jusqu’à présent.

« Incendie fixé ne veut pas dire incendie éteint », a-t-elle prévenu, en faisant état de « deux points chauds qui demeurent actifs », notamment dans une zone dunaire près du littoral atlantique.

Dans le même contexte, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez avait confirmé samedi que l’incendie parti le 22 juillet dans la commune de Saumos, à l’ouest de Bordeaux, a été « fixé et a cessé de progresser ».

Environ 90 % des personnes évacuées ont été autorisées ces derniers jours de regagner leur domicile, alors que le trafic SNCF, interrompu depuis le 26 juillet au sud de Bordeaux, a repris ce week-end.

Depuis le début de l’année, 119.000 hectares ont été parcourus par les feux de forêt en France, a indiqué le ministère de l’Intérieur, selon lequel le niveau de risque reste élevé en raison notamment de températures largement supérieures à la normale.