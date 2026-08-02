Le président Trump annonce la « suspension » des attaques contre l’Iran

Le président américain, Donald Trump, a annoncé samedi soir que les États-Unis et Israël allaient « suspendre toute attaque » contre l’Iran à la demande de Téhéran et d’autres pays du Moyen-Orient, en raison du fait que les « grandes lignes d’un accord ont été convenues ».

« Cet accord inclurait l’ouverture immédiate, complète et totale du détroit d’Ormuz, ainsi que la fin de la menace nucléaire iranienne », a écrit le Chef de l’exécutif américain sur son réseau Truth Social.

« Compte tenu de cette demande, j’ai accepté, dans l’intérêt de l’avenir du Monde, et, aussi, pour la survie d’un Iran prospère et florissant, d’annuler l’attaque, à condition de parvenir rapidement à un accord. L’État d’Israël se joint à moi dans cet engagement », a-t-il ajouté.

M. Trump a toutefois menacé que les États-Unis étaient « prêts à frapper la république islamique d’Iran, à des niveaux de terreur militaire, de force et de puissance jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale ».

Vendredi, le président américain avait déclaré à des journalistes qu’il comptait reprendre les frappes militaires d’envergure pour contraindre le régime iranien à s’asseoir à la table des négociations.

Selon des médias US, M. Trump aurait ainsi ordonné une nouvelle attaque contre l’Iran visant à contraindre Téhéran à capituler. L’attaque allait débuté dès ce weekend et durer quelques jours.