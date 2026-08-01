Le Roi Mohammed VI félicite le président du Bénin à l’occasion de la Fête nationale de son pays

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, à l’occasion de la Fête nationale de son pays.

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, à l’occasion de la Fête nationale de son pays, célébrée le 1er août. Dans ce message, le Roi adresse ses félicitations au président béninois ainsi que ses vœux les plus chaleureux de bonheur au peuple du Bénin, réaffirmant sa détermination à poursuivre l’action commune pour le renforcement de l’amitié maroco-béninoise et la diversification de la coopération bilatérale.

Ce message intervient dans un contexte de relations particulièrement actives entre les deux pays : Romuald Wadagni, élu président du Bénin en avril 2026, avait alors reçu les félicitations du Souverain pour son élection. Plus récemment, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’était rendu à Cotonou pour coprésider la 7e session de la Commission mixte de coopération maroco-béninoise, occasion lors de laquelle la partie béninoise avait réaffirmé son soutien constant à la marocanité du Sahara.