« Un geste de solidarité » : Lecornu appelle à aller en vacances en Gironde

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a appelé à se rendre en vacances en Gironde, où le mégafeu est désormais fixé, qualifiant ce geste de « solidarité », alors que la situation des incendies reste jugée globalement sous contrôle en France mais toujours évolutive.

Lecornu appelle les touristes à revenir en Gironde

Aller en vacances en Gironde, où le mégafeu est désormais fixé, est « un geste de solidarité », a affirmé le Premier ministre Sébastien Lecornu dans un entretien à La Tribune Dimanche. Cette déclaration marque un revirement par rapport aux propos tenus une semaine plus tôt par la préfète de la Gironde, Sophie Brocas, qui avait déconseillé aux vacanciers de rejoindre le département et incité les touristes déjà présents à envisager une autre destination.

Une situation jugée globalement sous contrôle

Les incendies sont globalement « aujourd’hui sous contrôle » en France, même si « tout cela reste très évolutif », a déclaré samedi Sébastien Lecornu, précisant que « si les conditions changeaient, nous reprendrions immédiatement les mesures de précaution qui s’imposent ». Le Premier ministre s’est dit « satisfait » de la manière dont les opérations se sont déroulées, « car la priorité reste et restera le nombre de vies sauvées et nous n’avons pas eu à déplorer de victime civile ». Il a estimé que « cette séquence a démontré la robustesse de notre culture de gestion de crise », alors qu’il avait été critiqué pour le manque de Canadair et les coupes budgétaires touchant Météo-France.

Plus de 117 000 hectares brûlés depuis janvier

Les feux ont ravagé plus de 117 000 hectares de forêt en France depuis le début de l’année, un bilan exceptionnel. Selon les premiers éléments d’enquête, les plus gros incendies de la saison seraient d’origine accidentelle. Vendredi, une minute de recueillement a été observée en hommage aux deux pompiers morts à Mérignac lors d’un violent feu de forêt survenu la veille du déclenchement du mégafeu de Gironde.

Un nouveau foyer dans le Var

Un nouvel incendie s’est déclaré dans le Var, où le feu est « reparti » et a un temps progressé « plus vite qu’un cheval au galop », entraînant l’évacuation de près de 2 000 personnes, avant d’être stabilisé grâce à ce que les autorités locales ont qualifié de « bataille remportée ». En Grèce, une station balnéaire proche d’Athènes reste par ailleurs menacée par un violent incendie.

Un coordinateur national pour piloter la reconstruction

Sébastien Lecornu a annoncé la nomination prochaine d’un « coordinateur national », rattaché à Matignon, chargé de piloter le chantier de la reconstruction dans les zones sinistrées. Le Premier ministre, qui avait repoussé son propre départ en vacances pour rester mobilisé, a par ailleurs déploré que la « douleur » des habitants du village du Porge, l’une des communes les plus touchées, soit « instrumentalisée par des complotistes », alors que certains résidents continuent d’estimer que les autorités ont sacrifié leurs maisons pour protéger celles de la presqu’île du Cap-Ferret.