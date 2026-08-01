Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, à l’occasion de la Fête nationale de son pays.

Le Roi Mohammed VI félicite le président de la Confédération suisse à l’occasion de la Fête nationale de son pays

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, à l’occasion de la Fête nationale de son pays, célébrée le 1er août. Dans ce message, le Roi exprime ses chaleureuses félicitations à Guy Parmelin, ainsi qu’aux membres du Conseil fédéral, et ses vœux de prospérité au peuple suisse. Le Souverain a par ailleurs réitéré l’attachement du Royaume du Maroc à la consolidation des excellentes relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays.

Guy Parmelin, membre de l’Union démocratique du centre et chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, a été élu président de la Confédération pour l’année 2026 par l’Assemblée fédérale suisse le 10 décembre 2025, avec un score record de 203 voix.