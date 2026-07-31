Algérie : un autocar chute dans un ravin à Boumerdès, au moins 25 morts

Un autocar est tombé vendredi dans un ravin dans la région de Boumerdès, à l’est d’Alger, faisant au moins 25 morts et 44 blessés selon un bilan communiqué par la Protection civile algérienne.

Un bilan qui s’est alourdi au fil de la matinée

Un autocar est tombé dans un ravin en Algérie vendredi 31 juillet. Au moins 25 personnes sont mortes et 44 ont été blessées, a annoncé la Protection civile algérienne sur X. L’accident s’est produit dans la région de Boumerdès, à une cinquantaine de kilomètres à l’est d’Alger, lorsque l’autocar est sorti de la route pour une raison encore inconnue. Un précédent bilan, communiqué par la Protection civile alors que les secours intervenaient sur les lieux à partir de 9h40 locales (8h40 GMT), faisait état de 20 morts et 38 blessés, l’organisme ayant précisé que ce chiffre était « susceptible d’augmenter ». Le Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, s’est rendu sur les lieux de l’accident vendredi.

Une série d’accidents similaires ces dernières années

Ce drame s’ajoute à une liste d’accidents de la route meurtriers survenus ces dernières années en Algérie. En juillet 2023, 34 personnes avaient été tuées lors d’une collision entre un autocar et un véhicule utilitaire, suivie d’un important incendie près de Tamanrasset, dans l’extrême sud du pays. En août 2025, un autocar était déjà tombé dans un ravin près d’Alger, faisant 18 morts, et en décembre de la même année, 14 personnes avaient péri lorsque l’autobus qui les transportait s’était renversé dans la région de Béchar, dans le sud-ouest du pays.

Une accidentologie routière préoccupante

Sur l’ensemble de l’année 2025, 3 838 personnes ont trouvé la mort et plus de 37 000 ont été blessées dans des accidents de la circulation en Algérie, soit 26 976 accidents corporels au total, en hausse de 2,68% sur un an, selon les chiffres de la sécurité routière algérienne. Le facteur humain, notamment l’inattention, la baisse de vigilance et les excès de vitesse, demeure la cause principale de ces accidents.