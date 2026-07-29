L’incendie en Gironde « n’a pas progressé » mercredi malgré la chaleur, annonce la préfète

La préfète de la Gironde, Sophie Brocas, a annoncé mercredi soir que le mégafeu ayant ravagé 42 000 hectares depuis le 22 juillet n’avait pas progressé durant la journée, malgré une forte chaleur redoutée.

Une journée à haut risque finalement maîtrisée

Le mégafeu qui a ravagé 42 000 hectares en Gironde depuis le 22 juillet « n’a pas progressé » mercredi 29 juillet, malgré des températures élevées qui laissaient craindre « une journée à haut risque », s’est félicitée mercredi soir la préfète de la Gironde, Sophie Brocas. Lors d’un point presse, elle a précisé que sept départs de feu « assez virulents » avaient été recensés dans la journée, dont trois restaient encore actifs en soirée, mais circonscrits aux zones déjà parcourues par l’incendie.

Un possible retour à la normale envisagé

« Si la nuit se passe bien, on peut raisonnablement être plus optimiste pour demain [jeudi] et pour les jours qui viennent, parce que la météo va nous être un peu plus favorable avec une baisse des températures », a déclaré Sophie Brocas, qui a indiqué « envisager un retour à une vie plus normale » si l’accalmie se confirmait durant la nuit.

Une enquête en cours sur l’origine du feu

Le parquet de Bordeaux a précisé qu’une vingtaine d’enquêteurs sont mobilisés sur les investigations concernant l’origine de l’incendie, déclaré le 22 juillet à Saumos.

Des tensions persistantes au Porge

Dans la commune du Porge, entièrement évacuée et où 185 maisons ont déjà été détruites par les flammes, des habitants ont annoncé vouloir engager une action en justice. Ils estiment avoir été abandonnés lorsque l’incendie a atteint leur commune, certains affirmant que des moyens auraient été détournés au profit de la défense du Cap-Ferret et de ses villas. La préfète a répondu qu' »le temps n’est pas au retour d’expérience ».