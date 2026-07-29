Le Roi Mohammed VI accorde sa grâce à 1 788 personnes à l’occasion de la Fête du Trône

Le Roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 1 788 personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume, à l’occasion de la Fête du Trône marquant le 27e anniversaire de son intronisation.

Le communiqué du ministère de la Justice

« À l’occasion de la Fête du Trône de cette année 1448 de l’Hégire – 2026 de l’ère grégorienne, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu perpétue Sa gloire et Sa victoire, a bien voulu accorder Sa Grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume », indique le ministère de la Justice dans un communiqué. Ces personnes, parmi lesquelles des détenus et des personnes en liberté, sont au nombre de 1 788.

Les bénéficiaires en situation de détention

Selon le détail communiqué, 1 679 détenus bénéficient de la grâce royale. Neuf d’entre eux ont obtenu la grâce sur le reliquat de leur peine d’emprisonnement ou de réclusion, tandis que 1 668 détenus ont bénéficié d’une réduction de leur peine. La peine de mort a par ailleurs été commuée en réclusion perpétuelle pour un détenu, et la réclusion perpétuelle a été commuée en peine à temps pour un autre détenu.

Les bénéficiaires en situation de liberté

Le communiqué précise que 109 personnes en situation de liberté bénéficient également de cette grâce royale : 41 personnes ont obtenu la grâce de leur peine d’emprisonnement ou de son reliquat, 10 personnes ont été graciées de leur peine d’emprisonnement tout en conservant l’amende, 52 personnes ont bénéficié de la grâce de l’amende, et six personnes ont été graciées à la fois de la peine d’emprisonnement et de l’amende.

Un geste traditionnel de la Fête du Trône

Cette mesure de clémence s’inscrit dans une tradition annuelle marquant la Fête du Trône, qui commémore l’intronisation du Roi Mohammed VI le 30 juillet 1999. Le communiqué du ministère de la Justice s’achève sur une formule d’usage invoquant la protection divine pour le Souverain, ainsi que pour le prince héritier Moulay El Hassan et l’ensemble de la famille royale.b