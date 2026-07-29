Antonio Guterres annonce la tenue prochaine d’une réunion élargie sur la question chypriote

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a annoncé mercredi son intention de convoquer une réunion élargie sur la question chypriote, une fois des progrès suffisants réalisés sur les mesures de confiance, la méthodologie et le fond des discussions.

Une annonce à l’issue d’une visite historique

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a annoncé mercredi son intention de convoquer une nouvelle réunion élargie sur le conflit chypriote, une fois que des « progrès adéquats » auront été réalisés sur les questions de mesures de confiance, de méthodologie et de fond des discussions. Il s’exprimait à l’issue d’une rencontre tripartite avec le président chypriote Nikos Christodoulides et le dirigeant chypriote turc Tufan Erhürman, dans le cadre de sa première visite à Chypre en tant que secrétaire général de l’ONU, et la première d’un chef de l’organisation sur l’île depuis seize ans.

Un format « cinq plus un » en préparation

« J’ai décidé de convoquer une nouvelle réunion à cinq plus un, après des préparatifs adéquats sur les mesures de confiance, la méthodologie et le fond », a déclaré Antonio Guterres aux journalistes à Nicosie, capitale divisée de Chypre. Cette réunion associerait, outre les deux parties chypriotes, la Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni, puissances garantes de l’indépendance de Chypre. Le secrétaire général n’a fixé aucune échéance précise, mais a évoqué un « consensus » entre les deux camps et les trois puissances garantes en faveur de la tenue d’une telle rencontre.

Deux jours de rencontres séparées et communes

La visite de Guterres, qui s’est déroulée du 27 au 29 juillet, a débuté par une rencontre avec Nikos Christodoulides au palais présidentiel, suivie d’un entretien avec Tufan Erhürman à son bureau dans la partie nord de l’île. Le secrétaire général a également rencontré le Comité des personnes disparues, les négociateurs et les responsables des comités techniques, avant d’accueillir les deux dirigeants à un dîner organisé dans la zone tampon patrouillée par l’ONU. Il a qualifié ses échanges séparés avec les deux dirigeants de « productifs », précisant que ces rencontres ne constituent pas encore une reprise formelle des négociations, mais visent à déterminer s’il existe un terrain d’entente suffisant pour engager des discussions de fond.

Un conflit vieux de plus d’un demi-siècle

Chypre est divisée depuis 1974, année de l’invasion et de l’occupation du tiers nord de l’île par la Turquie. Les précédents cycles de négociations sous l’égide de l’ONU n’ont jusqu’ici pas abouti. La dernière rencontre informelle en format élargi remonte à mars 2025, à Genève, sous l’impulsion de Guterres. Sa représentante personnelle sur le dossier chypriote, Maria Angela Holguín, poursuit ses contacts avec l’ensemble des parties, notamment à Bruxelles et à Ankara.