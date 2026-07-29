L’Arabie saoudite mène des frappes en Irak en coordination avec les États-Unis

Des frappes coordonnées avec le Centcom

Le ministère saoudien de la Défense a annoncé avoir mené des frappes ciblées contre des groupes armés soutenus par l’Iran en Irak, en coordination avec le commandement central américain (Centcom). Selon le porte-parole du ministère, le général de division Turki Al-Maliki, ces frappes, menées tôt mercredi, constituent une réponse à de récentes attaques de drones. Le communiqué précise que les défenses aériennes saoudiennes ont « intercepté et détruit plusieurs drones ayant tenté de viser des installations pétrolières dans la Province orientale et la région de Riyad, lancés depuis le territoire irakien et menés par des milices terroristes alignées sur l’Iran ». Il s’agit de la première fois que Riyad revendique des frappes menées sur le sol irakien depuis le début de la guerre entre les États-Unis et l’Iran.

Une riposte fondée sur le droit à l’autodéfense

Le ministère saoudien affirme avoir agi en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations unies, relatif au droit à la légitime défense. « Le Royaume souligne qu’il ne cherche pas l’escalade, mais qu’il répondra à toute agression qu’il subit », conclut le communiqué. De son côté, le Centcom a précisé que les avions de chasse américains et saoudiens avaient frappé « plusieurs sites logistiques et d’armement » à travers l’est de l’Irak, en réponse à plus de 30 attaques de drones dirigées par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) au cours des 72 heures précédentes, visant les forces américaines et les infrastructures énergétiques saoudiennes. Selon le Centcom, toutes les attaques contre les forces américaines ont échoué.

Une escalade régionale continue

Le Centcom a averti que « le CGRI et ses relais doivent cesser ces attaques pour éviter une nouvelle réponse militaire américaine ». Le commandement américain situe cette opération dans un schéma plus large : entre février et avril 2026, plus de 600 tentatives d’attaques contre des ressortissants et installations américaines en Irak auraient été recensées, attribuées à des milices alignées sur l’Iran. Une milice irakienne proche de l’Iran a fait état de plusieurs bases visées par les frappes américano-saoudiennes, avec des morts et des blessés, sans confirmation indépendante à ce stade sur le bilan exact.