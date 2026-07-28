Le Maroc refuse l’entrée sur son territoire à l’ancien président du Congrès mondial ouïghour

Les autorités marocaines ont refusé le 20 juillet l’entrée sur le territoire à l’ancien président du Congrès mondial ouïghour, Dolkun Isa, qui devait assister à un sommet international sur la liberté religieuse à Casablanca.

Une décision d’immigration à l’aéroport de Casablanca

Dolkun Isa, ancien président du Congrès mondial ouïghour (WUC), s’est vu refuser l’entrée sur le territoire marocain à son arrivée à l’aéroport de Casablanca le 20 juillet, alors qu’il devait participer au Sommet international sur la liberté religieuse. Selon le WUC, il a été retenu par les services de l’immigration pendant environ quinze heures avant d’être renvoyé vers l’Allemagne. L’organisation indique que les autorités lui ont remis un avis émanant du ministère de l’Intérieur et de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) lui signifiant une interdiction d’entrée sur le territoire.

Une prérogative relevant de la souveraineté du Royaume

Comme tout État, le Maroc dispose du pouvoir souverain de réguler l’accès à son territoire et de refuser l’entrée à toute personne qu’il juge indésirable, sans obligation de justification publique. Les autorités marocaines n’ont, à ce stade, communiqué aucune explication officielle sur les motifs de cette décision. Le Maroc entretient par ailleurs des relations économiques et diplomatiques actives avec la Chine, deuxième économie mondiale et partenaire commercial croissant du Royaume, notamment dans les secteurs de l’automobile, des batteries électriques et des phosphates.

La réaction du Congrès mondial ouïghour

Le WUC a condamné cette décision, qu’il qualifie de cas de « répression transnationale » visant les militants ouïghours, réclamant également la suppression de tout dossier à caractère politique concernant Dolkun Isa. Ces accusations émanent de l’organisation elle-même et n’ont pas été confirmées de façon indépendante.