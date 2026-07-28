Le Roi Mohammed VI s’adressera à la Nation mercredi à l’occasion du 27e anniversaire de son accession au Trône

Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie a annoncé que le Roi Mohammed VI prononcera mercredi un discours à l’occasion du 27e anniversaire de son accession au Trône.

Un discours annoncé pour mercredi soir

Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie a annoncé que le Roi Mohammed VI s’adressera demain, mercredi, à son peuple fidèle, à l’occasion de la commémoration du 27e anniversaire de son accession au Trône de ses glorieux ancêtres. Le Discours Royal sera diffusé mercredi 29 juillet 2026 sur les ondes de la radio et les écrans de la télévision, à partir de 21 heures.

Un rendez-vous institutionnel annuel

La Fête du Trône commémore chaque année l’intronisation du Roi Mohammed VI, survenue le 30 juillet 1999 à la suite du décès de son père, le Roi Hassan II. Le discours prononcé à cette occasion constitue traditionnellement un moment de bilan sur l’état de la Nation, où le Souverain revient sur les principaux acquis de l’année écoulée et présente les grands chantiers à venir. La célébration est également marquée par des défilés militaires dans plusieurs grandes villes du Royaume ainsi que des feux d’artifice, notamment à Marrakech, Rabat, Casablanca et Fès.