Séisme de magnitude 7,1 au Japon : un nombre « considérable » de morts dans un centre commercial

Un puissant séisme de magnitude 7,1 a frappé mardi la préfecture japonaise de Kumamoto, provoquant l’effondrement partiel d’un centre commercial où la chaîne de télévision TBS évoque un nombre « considérable » de morts, sans confirmation officielle à ce stade.

Un séisme majeur dans le sud-ouest du Japon

Un séisme de magnitude préliminaire de 7,1, d’une profondeur de 10 kilomètres, a frappé mardi après-midi (heure locale) la préfecture de Kumamoto, sur l’île de Kyushu, dans le sud-ouest du Japon. La secousse a atteint le niveau maximal de l’échelle sismique japonaise (shindo 7) et a été suivie de plusieurs répliques importantes. Une alerte au tsunami, émise pour les mers d’Ariake et de Yatsushiro, a été levée environ deux heures plus tard.

Un centre commercial effondré, des personnes prises au piège

La police a fait état d’une explosion au deuxième étage du centre commercial Aeon Mall, à Kumamoto, dont une partie s’est effondrée. Selon la chaîne publique NHK, un nombre important de personnes seraient prises au piège à l’intérieur du bâtiment, dont les images montrent la façade et les plafonds partiellement détruits. La chaîne de télévision TBS a pour sa part fait état d’un nombre « considérable » de morts parmi les personnes ensevelies sous les décombres du centre commercial, une information qui n’a pas été confirmée à ce stade par les autorités japonaises.

Un premier bilan encore provisoire

La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a indiqué que plusieurs personnes avaient été blessées et que des bâtiments s’étaient effondrés, tout en précisant que l’ampleur exacte des dégâts et des victimes restait en cours d’évaluation. Selon la NHK, au moins 50 personnes ont été hospitalisées, et une douzaine de maisons se seraient effondrées, avec des personnes coincées à l’intérieur. Des incendies se sont déclarés dans plusieurs zones, des routes et des ponts ont été endommagés, et environ 40 000 foyers ont été privés d’électricité. Plus de 150 000 personnes ont reçu la consigne de se rendre dans des centres d’évacuation.

Des perturbations économiques et industrielles

Le séisme a également touché plusieurs sites industriels de la région : le fabricant taïwanais de semi-conducteurs TSMC a évacué son usine locale par précaution, tandis que Sony et Fujifilm ont fait de même dans leurs installations. Les liaisons ferroviaires, dont les trains à grande vitesse, ont été suspendues, et l’aéroport de Kumamoto a fermé sa piste. Le château de Kumamoto, monument historique emblématique, a subi de nouveaux dégâts, notamment l’effondrement d’une partie de ses remparts.

Un territoire marqué par un précédent séisme meurtrier

Cette secousse survient dix ans après les deux séismes qui avaient frappé la région de Kumamoto en avril 2016, faisant environ 275 morts et près de 2 800 blessés, et endommageant des milliers de bâtiments, dont le château de Kumamoto.