Angleterre : Issa Diop rejoint Ipswich Town, nouvellement promu en Premier League

Le club d’Ipswich Town, nouvellement promu en Premier League anglaise, a annoncé, mercredi, le recrutement du défenseur central marocain, Issa Diop, en provenance de Fulham.

Le joueur de 29 ans s’est engagé avec le club du Suffolk, sud-est de l’Angleterre, jusqu’en juin 2030.

Fort de 173 apparitions en Premier League, Diop apporte une solide expérience du championnat anglais, a dit le club.

Formé à Toulouse, où il a effectué ses débuts professionnels avant de devenir capitaine à seulement 20 ans, Diop avait rejoint West Ham en 2018. Après quatre saisons chez les Hammers de l’Est de Londres, avec lesquels il a disputé 119 rencontres et atteint les demi-finales de l’Europa Ligue, il avait signé à Fulham, club de l’ouest de Londres, en 2022, disputant 96 matches sous les couleurs des Cottagers.

Diop s’est illustré lors de la Coupe du monde 2026 avec les Lions de l’Atlas, atteignant les quarts de finale de la compétition.

Gary O’Neil, entraineur d’Ipswich Town, s’est félicité de l’arrivée du joueur marocain, estimant que Diop est « un défenseur imposant, doté de qualités et d’un esprit de compétition », dont l’expérience du plus haut niveau constituera « un excellent renfort » pour son effectif.