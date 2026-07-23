Le ministère de la Communication a procédé jeudi au tirage au sort déterminant le temps d’antenne des 27 partis politiques dans les médias publics pour les législatives du 23 septembre.

Législatives 2026 : tirage au sort de la grille d’utilisation des médias publics par les partis

Un tirage au sort supervisé par le département de la Communication

Le tirage au sort relatif à la grille d’utilisation des médias audiovisuels publics par les partis politiques lors de la campagne électorale pour les législatives du 23 septembre prochain s’est déroulé jeudi au siège du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – département de la Communication. Cette opération s’est déroulée sous la supervision du secrétaire général du département de la Communication, Abdelaziz El Boujdaini, en présence des représentants des partis politiques et des représentants des médias audiovisuels publics, indique un communiqué du ministère.

Trois groupes selon la représentation parlementaire

Les 27 partis politiques participant aux prochaines élections législatives ont été répartis en trois groupes. Le premier regroupe les formations disposant d’un groupe parlementaire dans l’une des deux Chambres du Parlement, ou d’un nombre suffisant de parlementaires pour en former un, et bénéficiera d’un temps d’antenne de 21 minutes, réparti sur trois séances de 7 minutes chacune. Le deuxième groupe rassemble les partis représentés au Parlement mais sans groupe dans les deux Chambres, avec un temps d’antenne de 15 minutes, soit trois séances de 5 minutes. Le troisième groupe comprend les partis non représentés au Parlement, pour lesquels 9 minutes ont été prévues, réparties sur trois séances de 3 minutes.

Une séance dédiée aux journaux télévisés

Les partis politiques représentés au Parlement auront également droit à une séance unique en tant qu’invités des journaux télévisés, à raison de 5 minutes pour les partis du premier groupe et de 3 minutes pour le deuxième.

Une couverture différenciée des meetings électoraux

Quant à la couverture des meetings électoraux, les médias audiovisuels publics couvriront un seul rassemblement pour chaque parti politique, avec une durée de 3 minutes pour le premier groupe, 2,5 minutes pour le deuxième et 2 minutes pour le troisième.

Une répartition encadrée par décret

La répartition des périodes de diffusion s’est effectuée conformément aux dispositions du décret n° 2.11.610 relatif à l’utilisation des médias audiovisuels lors des campagnes électorales, suivant un mécanisme qui tient compte notamment de la présence des différents partis politiques lors des trois principales tranches horaires (matinée, mi-journée et soirée), de leur présence durant toute la campagne électorale, ainsi que de la non-simultanéité de diffusion des séances de chaque parti sur plus d’un support médiatique.

Un numéro attribué à chaque formation

Il a ensuite été procédé au tirage au sort afin de définir la position de chaque parti dans la cartographie et la programmation des séances consacrées à la campagne électorale, à travers l’attribution d’un numéro à chaque formation politique, conclut le communiqué.