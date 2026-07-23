ONDA généralise la carte d’embarquement 100% digitale dans les aéroports du Royaume

Airports of Morocco (ONDA) généralise une carte d’embarquement entièrement digitale, accessible depuis un smartphone, afin de simplifier le parcours des passagers dans les aéroports du Royaume.

Fini les billets papier

Airports of Morocco simplifie le parcours de ses passagers : fini les billets papier dans les aéroports du Royaume. Grâce au lancement d’une carte d’embarquement 100% numérique disponible sur mobile, les aéroports marocains modernisent leurs infrastructures. Une avancée technologique qui allège considérablement l’expérience des voyageurs avant le décollage. Désormais, en quelques clics seulement, les voyageurs peuvent se retrouver en salle d’embarquement.

Le Pax Check, nouvelle brique du parcours digital

Le Pax Check fait son entrée dans les dispositifs déployés par Airports of Morocco. Cette innovation accompagne l’évolution des usages, où le téléphone mobile est devenu le point de départ de chaque voyage. Réservation, enregistrement, informations de vol : les principales étapes s’effectuent déjà en ligne. Le Pax Check prolonge cette expérience jusqu’à l’aéroport en intégrant la carte d’embarquement dans un parcours entièrement dématérialisé.

Un QR code sécurisé après l’enregistrement en ligne

Après leur enregistrement en ligne via l’application de leur compagnie aérienne, les voyageurs reçoivent leur carte d’embarquement sous la forme d’un QR code sécurisé. Les vérifications documentaires, réalisées en amont par les compagnies aériennes conformément aux exigences réglementaires en vigueur, permettent ensuite un passage plus fluide aux différents points de contrôle et aux sas automatisés, sans qu’il soit nécessaire de présenter une carte d’embarquement imprimée.

Un parcours plus fluide, sans compromis sur la sûreté

En simplifiant les différentes étapes du parcours, le Pax Check réduit ainsi les manipulations de documents, facilite la circulation dans les terminaux et contribue à rendre l’expérience aéroportuaire plus confortable. Cette évolution s’accompagne du maintien des plus hauts standards de sûreté et de sécurité, dans le respect des référentiels nationaux et internationaux.

Un déploiement progressif selon les compagnies

Le dispositif sera progressivement déployé auprès de l’ensemble des compagnies aériennes ayant satisfait aux prérequis techniques, opérationnels et réglementaires nécessaires à son intégration.

Une première brique d’un parcours entièrement numérique

La dématérialisation de la carte d’embarquement constitue une première brique d’un parcours aéroportuaire de plus en plus numérique, pensé pour répondre à l’évolution des usages comme à la croissance du trafic aérien. Cette annonce s’inscrit dans la continuité des efforts de digitalisation déjà engagés par l’ONDA, notamment à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, où des bornes automatiques d’enregistrement et de dépôt de bagages avaient déjà été déployées à l’occasion de la CAN 2025.