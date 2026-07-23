L’armée iranienne assure qu’elle poursuivra ses représailles contre des cibles américaines tant que les attaques américaines contre l’Iran se poursuivront, après une 12e nuit consécutive d’hostilités.

L’armée iranienne jure de poursuivre ses frappes aussi longtemps que l’Iran sera attaqué

Des représailles conditionnées à la poursuite des frappes américaines

L’armée iranienne a assuré jeudi qu’elle continuerait à frapper des cibles américaines au Moyen-Orient aussi longtemps que l’Iran serait attaqué par les États-Unis, après une 12e nuit consécutive d’hostilités entre les deux pays ennemis.

« Tant que les attaques américaines perdureront »

« Les représailles des forces armées se poursuivront tant que les attaques américaines contre les infrastructures et les zones côtières du pays perdureront », a déclaré le porte-parole de l’armée, Mohammad Akraminia, cité par la télévision d’État.