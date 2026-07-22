CAN à 28 équipes, prize money féminin doublé : les annonces de Patrice Motsepe

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a détaillé mercredi à Johannesburg l’élargissement de la CAN à 28 équipes et le doublement du prize money de la CAN féminine.

La CAN passe à 28 équipes dès la prochaine édition

En conférence de presse à Johannesburg, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), a abordé plusieurs points importants concernant le football continental. « Nous avons augmenté le nombre de participants à la prochaine édition de la CAN », a déclaré Patrice Motsepe, confirmant l’augmentation du nombre de participants, qui passent de 24 à 28, comme annoncé lors de sa conférence précédant la CAN Maroc 2025. Cet élargissement sera effectif dès la prochaine édition, du 19 juin au 17 juillet, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Deux millions de dollars pour les championnes d’Afrique

L’une des annonces phare est l’augmentation du prize money pour le vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations féminine, alors que la prochaine édition se tient au Maroc du 26 juillet au 16 août. Les championnes d’Afrique repartiront désormais avec une prime de deux millions de dollars, comme l’a annoncé Patrice Motsepe. Le vice-champion empochera 750.000 dollars, contre 500.000 pour le troisième et 400.000 pour l’autre demi-finaliste.

« Les équipes africaines sont aussi fortes que les meilleures du monde »

Patrice Motsepe est également revenu sur la Coupe du monde 2026 et les performances des dix représentants africains. « Nous sommes fiers de notre performance. Nous sommes plus que jamais convaincus de pouvoir faire beaucoup mieux lors des prochaines Coupes du monde. Nous étions tout près. Les équipes africaines sont aussi fortes que les meilleures du monde », a déclaré le président, qui a la conviction qu’une équipe africaine remportera un jour le trophée mondial.

La finale de la CAN 2025 suspendue au verdict du TAS

Le dirigeant a ensuite évoqué la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Le jury d’appel de la CAF ayant déclaré les Lions de la Teranga perdants sur tapis vert (3-0), avant que la FSF, la Fédération sénégalaise, ne porte l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui ne s’est pas encore prononcé. « Pour ce qui est de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, nous attendons le verdict du Tribunal arbitral du sport. Les choses ne sont pas entre nos mains. Nous attendons les décisions et nous les appliquerons », a expliqué Patrice Motsepe.

Un possible nouveau format pour les coupes interclubs

Le Sud-Africain s’est également attardé sur le possible changement de format de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF, introduit par la Fédération égyptienne et souhaité par de nombreuses associations membres : « Toutes les propositions introduites doivent être minutieusement étudiées. Nous prendrons la décision qui sera en phase avec les intérêts du football africain. » C’est aujourd’hui au comité exécutif de l’instance d’étudier la question et de prendre une décision.

Un soutien affirmé à l’arbitre somalien Omar Artan

Patrice Motsepe a également apporté son soutien à l’arbitre somalien Omar Artan, désigné meilleur arbitre du continent en 2025, retenu pour le Mondial 2026 en Amérique mais incapable d’officier en raison de problèmes de visa : « Omar Artan est le meilleur arbitre d’Afrique, et nous continuerons à le soutenir malgré la décision des États-Unis de lui interdire l’entrée sur leur territoire pour la Coupe du monde. »

Motsepe attendu au Maroc samedi

Patrice Motsepe sera d’ailleurs au Maroc dès ce samedi 25 juillet, pour assister au coup d’envoi de la 14e édition de la Coupe d’Afrique des nations féminine.