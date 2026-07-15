« L’Odyssée » de Christopher Nolan sort en salles ce 15 juillet

Le nouveau film de Christopher Nolan, « L’Odyssée », adaptation de l’épopée d’Homère avec Matt Damon dans le rôle d’Ulysse, sort en salles le 15 juillet.

Une adaptation de l’épopée d’Homère

Le réalisateur Christopher Nolan signe avec « L’Odyssée » une adaptation de l’épopée éponyme attribuée au poète grec Homère. Le film retrace le long et périlleux voyage de retour d’Ulysse, roi d’Ithaque, après la guerre de Troie, alors qu’il tente de retrouver son épouse Pénélope et affronte en chemin des créatures mythiques telles que le cyclope Polyphème, les sirènes, la nymphe Calypso et la magicienne Circé.

Matt Damon en Ulysse, Anne Hathaway en Pénélope

Matt Damon incarne Ulysse, aux côtés d’Anne Hathaway dans le rôle de Pénélope et de Tom Holland dans celui de Télémaque, le fils d’Ulysse parti à la recherche de son père. La distribution réunit également Zendaya dans le rôle de la déesse Athéna, Charlize Theron dans celui de Circé, ainsi que Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Samantha Morton, Benny Safdie et John Leguizamo. Le rappeur Travis Scott apparaît également dans le film, dans le rôle d’un barde, un choix que Christopher Nolan a justifié par une volonté d’établir un lien entre le hip-hop et la tradition orale de la poésie homérique.

Un tournage entre Europe et Maroc

Doté d’un budget de 250 millions de dollars, le tournage du film s’est déroulé entre février et août 2025, principalement en décors naturels, en Grèce, en Italie (Sicile et îles Éoliennes), en Islande, en Écosse et au Maroc. Dans le Royaume, le tournage s’est déroulé à Ouarzazate, notamment au ksar d’Aït Ben Haddou, ainsi qu’à Dakhla, où la production a notamment installé le décor de l’île de la magicienne Calypso, incarnée par Charlize Theron. La production exécutive marocaine a été assurée par Zak Productions. Christopher Nolan a lui-même qualifié cette étape marocaine du tournage d' »expérience formidable ».

Le premier film entièrement tourné en IMAX

« L’Odyssée » constitue le treizième long métrage de Christopher Nolan, marquant également sa première collaboration avec Universal Pictures depuis « Oppenheimer », sacré meilleur film aux Oscars. Le film a la particularité d’être le premier long métrage de l’histoire du cinéma entièrement tourné avec des caméras IMAX 70 mm.

Sortie simultanée au Maroc et en France

Le film, d’une durée de 2h52, sort en salles ce 15 juillet, projeté simultanément dans l’ensemble des cinémas du Maroc et de France.