L’action SpaceX repasse sous son prix d’introduction en Bourse

L’action SpaceX est repassée mercredi sous son prix d’introduction en Bourse de 135 dollars, un mois après une entrée fracassante à Wall Street.

Sous son prix d’introduction pour la première fois

L’action SpaceX s’échange mercredi pour la première fois en deçà de 135 dollars, le prix fixé pour son arrivée à Wall Street, le fort engouement n’ayant tenu qu’un mois. Vers 17h00 GMT, dans un marché sans grand élan, le titre de la société aérospatiale cédait 1,26% à 134,36 dollars.

Un envol de plus de 19% le jour de la cotation

Le 12 juin, premier jour de cotation, il s’était envolé de plus de 19% et quelques jours plus tard valait plus de 225 dollars.

Une intégration accélérée au Nasdaq 100

Au mois de mai, le Nasdaq, où est cotée SpaceX, a modifié ses règles, permettant aux très grosses capitalisations d’intégrer l’indice boursier phare Nasdaq 100 au terme de seulement 15 séances, contre trois mois auparavant. C’est ce qui s’est passé pour SpaceX début juillet. Les fonds d’investissement répliquant cet indice, qui pèsent aujourd’hui plus de 1.400 milliards de dollars, ont été contraints de faire place au nouveau venu.

Une levée de fonds historique de 85,7 milliards de dollars

L’opération, la plus importante du genre de l’histoire toutes places financières confondues, avait permis à SpaceX de lever un total de 85,7 milliards de dollars, plus qu’initialement escompté grâce à une demande très forte.

Des attentes jugées très élevées

« Lorsqu’une entreprise se négocie à plus de 100 fois son chiffre d’affaires, cela signifie que les attentes à son égard sont très élevées », soulignait fin juin Patrick O’Hare, de Briefing.com. « Je pense donc simplement que l’enthousiasme suscité par l’introduction en Bourse a un peu pris le dessus » sur le reste, ajoutait l’analyste.

Les acteurs du marché attendent la publication prévue dans les prochaines semaines des résultats trimestriels du groupe, qui rassemble les fusées Starship, les satellites Starlink et le laboratoire d’intelligence artificielle xAI. Mais les chiffres de 2025 mettent en avant de lourdes pertes annuelles, de plusieurs milliards de dollars.

Une comparaison avec les débuts d’Amazon en Bourse

Pour Nancy Tengler, analyste pour le cabinet Laffer Tengler Investments, « Amazon a connu une situation similaire » à SpaceX : « son cours avait augmenté après son introduction en Bourse, mais la société a ensuite connu une décennie de performances médiocres ». En « transformant nos modes de vie », Amazon a ensuite fait exploser sa capitalisation boursière, note-t-elle, estimant que SpaceX devrait suivre la même dynamique. L’entreprise d’Elon Musk fait en particulier le pari d’emmener les humains sur Mars et de placer des centres de données dédiés à l’IA sur orbite.

De nouvelles ventes attendues d’ici la fin de l’été

En attendant, son cours pourrait encore baisser selon les analystes. Une partie des investisseurs initiaux de SpaceX seront autorisés à vendre leur participation d’ici la fin de l’été, de quoi leur permettre d’empocher d’importantes plus-values.